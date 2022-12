Tony Cam, imitador de Sandro 'Yo Soy', perdió a su abuela. | Fuente: Instagram

Tony Cam, imitador de Sandro en “Yo Soy”, reveló que, recientemente, perdió a su abuela y compartió un mensaje de despedida en redes sociales. A través de una publicación en Facebook, el cantante dedicó unas emotivas palabras para doña Orieta, quien falleció el pasado 2 de marzo.

Así es como el participante de “Yo Soy: Grandes batallas” recordó un gran momento familiar con una vieja fotografía de su padre, el fallecido músico Manuel ‘El Chino’ Cam, posando junto a su madre doña Orieta. En la leyenda de la imagen, el popular ‘Sandro’ peruano comunicó la muerte de su abuela paterna.

“¡Así los veo! Mi abuela y mi padre se reunieron ayer. Ahora tengo otro angelito más cuidándome: Mi Mamayeta, mi amiguita eterna”, escribió el artista peruano y envió un agradecimiento a su círculo de amistad. “Gracias por sus mensajes de consuelo, mis amigos cercanos, saben lo que ella significó para mí”.

Su emotiva presentación en “Yo Soy”

Durante la pasada emisión de “Yo Soy”, la presentación de Tony Cam llamó la atención del jurado y el público por el momento final de la canción “Pobre mi madre querida”, debido a que no pudo contener las lágrimas. Aunque, en ese entonces, no reveló la razón de su tristeza, ahora se sabe que es por una pérdida familiar.

Mauri Stern tampoco pudo resistirse a la sensible interpretación del imitador de Sandro y terminó llorando por recordar a su madre. “Yo tengo mi mamá Licha. A mí de niño me decía ‘Lichito’, imagínense lo que me parezco a ella. Uf, lo que he llorado estos días”, comentó el mexicano.

“Más allá de lo musical, Sandro tiene un don para poder interpretar que es de Dios”, agregó Tony Succar ante la atenta mirada de Cam cuando el concursante todavía se encontraba conmocionado por entonar las letras del tema.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.

Te sugerimos leer