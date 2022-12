Ricky Santos anunció que su bebé fue dada de alta tras ser operada por complicaciones en el esófago. | Fuente: Instagram / Ricky Santos

Fueron días de angustia que ya superaron. Ricky Santos, quien imitó a Luis Miguel en más de una edición de “Yo Soy”, anunció a través de sus redes sociales que su bebé, fruto de su matrimonio con Lisette Martell, fue dada de alta tras ser operada por complicaciones en su esófago.

Desde su cuenta en Instagram, el artista compartió su emoción con sus 107 mil seguidores, con una fotografía en la que aparece con su pequeña hija en brazos. En la leyenda, escribió: “Por fin juntos, mi amor, con tu mamá te vamos a cuidar al máximo, por fin la pequeña familia está reunida”.

El imitador del ‘Sol de México’ expresó su gratitud a todas las personas que le expresaron su apoyo durante los momentos difíciles que les tocó atravesar. Precisamente, en unos ‘stories’ publicados horas antes de que su bebé salga de la clínica donde estaba internada, el cantante manifestó cómo venía tomando esta noticia.

“Estamos contentos y emocionados porque por fin vamos a tener a nuestra Ambar, de verdad que en todo este rato he llorado, me he reído, estoy emocionado, he saltado en un pie”, mencionó. “Lo que podemos decir es que estamos súper agradecidos por tanta oración, amor, porque siempre han estado pendientes y eso es muy importante”, agregó.

JUNTOS POR ÁMBAR

Como se recuerda, la pequeña Ámbar nació el 4 de agosto con complicaciones. Según detalló recién Ricky Santos a través de su Instagram, a su bebé le diagnosticaron atresia esofágica tipo 3, un defecto de nacimiento en su esófago.

Por esa razón, el artista chileno emprendió una campaña en redes sociales para que sus seguidores elevaran sus oraciones por la salud de su hija, quien se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos conectada a un ventilador mecánico.

“Una cadena de oración por nuestra hija Ámbar. Vamos a salir de esta. Dios está con nosotros”, expresó el concursante de "Yo Soy: Grandes Batallas". “Nuestra hija no se encuentra bien, estamos en la UCI con ella, está conectada a un ventilador mecánico, oren por nuestra hija, es una luchadora... Se quiere quedar con nosotros”, agregó entonces.

Además, sus compañeros en el programa de canto se unieron hace poco para llevar a cabo el show Juntos por Ámbar, con el objetivo de recaudar fondos y así apoyar a la familia de Santos con los gastos en la clínica.

