Junto a su hermana Mariana, Ricardo Morán tuvo como primer invitado a Mauri Stern, nuevo jurado de “Yo Soy” para la segunda temporada de “Moranmente incorrectos”, su podcast de entretenimiento. Como se anunció hace unos días, ambos tuvieron una tensa conversación sobre su desempeño en el programa, sin embargo, también hablaron de la época en la que el cantante fue parte de Magneto.

Así como Stern da duros comentarios a los participantes, Morán no dudó en hacer lo mismo y 'molestó' al artista asegurando que él no cantaba, sino que solo movía los labios: “Vamos a dejar algo bien claro. En Magneto cantaba Alan y tú hacías playback, vamos a decir la verdad”, comentó Morán.

Sin embargo, Mauri no 'pisó el palito' así que no se enfadó y destacó las habilidades de cada integrante de Magneto: “Te voy a decir una cosa, cuando uno entiende cuáles son sus virtudes, cuáles son sus talentos y cuáles son sus fuerzas; es el momento en que puedes tener una oportunidad de éxito”, señaló.

“En el momento en que entendimos cuáles eran las fortalezas de cada uno de nosotros, fue cuando empezó el éxito de Magneto”, añadió.

Es ahí donde Ricardo Morán le consultó cuáles eran esas virtudes que tenía y la de los exintegrantes: “Alan, su voz; Charlie, carismático y gustaba mucho, Alex, físico y personalidad, Stern (él mismo) disciplinado, trabajador que a veces cae bien y ese era mi rol”, comentó.

El productor de TV quería insistir en seguir molestándolo y haciéndole bromas, pero por la actitud que tiene Mauri de ser una persona tan frontal y directa, no pudo: “¿Sabes cuál es tu problema? Es que eres tan sincero que no puedo burlarme de ti, sostuvo.

Marcos Stern Chernovetzky -nombre verdadero del mexicano- fue integrante de Magneto, una de las boy band más importante de los 80. Las canciones más sonadas de este grupo fueron “Vuela vuela”, “40 grados”, "Mira, mira, mira" y “Suena tremendo”, con las que se convirtieron en un éxito.

PIDE DISCULPAS AL IMITADOR DE FARRUKO

Mauri Stern volvió a portarse estricto en “Yo Soy”, pero sus duras críticas contra el imitador de Farruko cruzaron el límite para el jurado. Por esa razón, el cantante mexicano pidió disculpas al participante Rubén Zeña en la reciente edición del programa de competencia que se transmite por Latina.

Durante la batalla de los imitadores de Karol G y Juan Luis Guerra, el ex integrante de Magneto aprovechó el momento para hacer un mea culpa sobre lo ocurrido: “Me entra enojo y una depresión tonta. Te juro, con el corazón en la mano, que me da tristeza por ti (imitadora de Karol G), por el público, por nosotros. Yo leo a la gente y escucho a la gente”.

“Públicamente se lo digo a ‘Farruko’, en la parte que me equivoqué, le pido disculpas. No debí haberle dicho si le gusta ganar premios, por eso le pido disculpas, no porque tuvo la peor presentación de la noche, porque la tuvo, sino por eso”, agregó Stern en la pasada transmisión de “Yo Soy”.

