Susan Ochoa reapareció en la televisión como invitada de lujo en “Yo Soy”, programa que inició la presentación de conciertos en vivo. Al interpretar “Esta hembra no llora”, la artista recibió los elogios de Ricardo Morán, quien junto a Johana San Miguel y Katia Palma conforman el jurado.

El productor se paró y aplaudió el show, para después recordar la presentación de la cantante chiclayana en el Festival de Viña del Mar 2019, donde ganó dos gaviotas de plata.

“Es un orgullo y placer tenerte en este escenario, en esta casa del talento de donde tú eres reina. Eres la voz que nos representa en el extranjero, ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar, que es un premio enorme que trajiste”, mencionó Ricardo Morán.

Para el jurado de “Yo Soy”, Susan Ochoa tiene una gran voz. “Orgullo de nuestro país, representante de nuestro país. En mi opinión, una de las mejores voces que he escuchado en mi vida”, comentó.

Johanna San Miguel se emocionó con la interpretación de la exconcursante de “El artista del año” y se sumó a los elogios mencionando que es “maravillosa e increíble”, “una diosa”.

Susan Ochoa agradeció los comentarios de los jurados de “Yo Soy” y admitió estar emocionada por el cariño de los televidentes.

"NO FUE UN BERRINCHE"

La artista chiclayana reapareció en la televisión luego de la polémica por su salida de “El artista del año”, al considerar que Gisela Valcárcel minimizó su triunfo en el Festival de Viña del Mar 2019.

Previamente, Susan Ochoa se pronunció sobre el incumplimiento de contrato con el 'reality' de baile y canto. Ella aseguró que no se retiró “por un berrinche”, sino porque se sintió mal.

“No sé nada de leyes. Pero lo que puedo decir es que no me fui por un berrinche, me fui porque me sentí mal y minimizaron mi trabajo. Me duele que las personas menosprecien mi trabajo”, señaló en entrevista con “Día D”.

