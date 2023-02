Confirman el ingreso de Michelle Soifer al jurado de “Yo Soy: Grandes batallas, grandes famosos” | Fuente: Michelle Soifer - Instagram

Michelle Soifer volvió a la televisión y esta vez de la mano de “Yo soy: Grandes batallas, grandes famosos” donde se unió a la mesa de jurado, como jueza invitada, en reemplazo de Maricarmen Marín.

Así, la exconcursante de “Esto es guerra” se sumó temporalmente al equipo conformado por Katia Palma, Mauri Stern y Angel López patra evaluar el desempleño de las duplas de canto e imitación.

"Me siento feliz de haber estado con ustedes esta noche. Me he quedado impresionada del gran talento y cómo nos hacen vibrar", aseguró Michelle Soifer al final del programa y bromeó sobre la posibilidad de tener la oportunidad de firmar un contrato en "Yo soy".

Esta no sería la primera vez que pisa el escenario de “Yo soy: Grandes batallas, grandes famosos”. Cabe recordar que a inicios de marzo, Michelle Soifer hizo su primera aparición en el programa de canto para presentar su nueva canción titulada “La nena”.

Carrera musical

Michelle Soifer ha retomado su carrera musical y después de su éxito de "La nena" anunció que ya está preparando un nuevo sencillo y adelantó que "Te darás cuenta", su próxima canción, está dedicada a quienes también hayan lidiado con la traición.

Víctima confesa de la deslealtad de algunas de sus exparejas, a las que agradeció "haberse largado" de su vida, la exintegrante de Alma Bella adelantó que "Te darás cuenta", su próxima canción, está dedicada a quienes también hayan lidiado con la traición.

"La fidelidad es difícil en estos tiempos", manifestó Michelle Soifer. "Es un mensaje para las chicas y los chicos que sufren de un mal amor o desilusión. Uno muchas veces calla por vergüenza, cree que esa persona va a cambiar, pero no es así, uno tiene que tener la fuerza para salir adelante", dijo en el programa "Los trollers", que se transmite a través de los 90.5 FM por Radio La Zona del Grupo RPP.

