Maricarmen Marín y Mauri Stern tienen estilos distintos como jurados en 'Yo Soy'. | Fuente: Instagram

Mauri Stern y Maricarmen Marín se diferencian por sus formas de criticar a los participantes de “Yo soy: grandes batallas”, pero las especulaciones sobre una rivalidad se han hecho presentes en las redes sociales. Recientemente, el exintegrante de Magneto visitó el set de “Mujeres al mando” y descartó la supuesta enemistad.

“Yo creo que a Maricarmen le caigo bien, pero no de jurado. O sea, cuando es corte y volteamos somos espectaculares, pero cuando entramos de jueces somos (mira serio a la cámara)”, señaló al ser consultado por la dinámica en el programa de competencia ante la atenta mirada de la conductora.

Para el público de “Yo soy” no es sorpresa ver las reacciones de Maricarmen Marín cuando Mauri Stern da su opinión para los concursantes. Incluso, desde los primeros días de la nueva temporada, tuvieron un choque de palabras por la exigencia que imponte el artista mexicano como parte de su estilo.

“Me tiene bien observado cada palabra que digo, si le gusta o no le gusta, pero también hay cierta autenticidad en ella que me gusta, porque cuando no le caigo bien, no le caigo bien, pero no hacia mi persona”, agregó Stern.

LA RESPUESTA DE MARICARMEN MARÍN

Con la participación de Mauri Stern en la pasada emisión de “Mujeres al mando”, la presentadora Maricarmen Marín pudo confrontar a su colega en medio de los rumores sobre una presunta rivalidad entre ambos. Como respuesta a los comentarios del cantante de “Vuela, vuela”, ella considera que hay un ambiente distinto desde su llegada.

“Quiero decir, señor Mauri, que desde que el día que usted llegó a Latina le ha dado un aire distinto a ‘Yo soy’, tengo que decirlo, me gusta”, indicó la intérprete de cumbia en referencia a su fichaje para renovar el jurado tras la salida de Ricardo Morán. “Nos llevamos increíble, Mauri es muy divertido, tiene su corazoncito también”.

Marcos Stern Chernovetzky -nombre verdadero del mexicano- fue integrante de Magneto, una de las boy band más importante de los 80. Las canciones más sonadas de este grupo fueron “Vuela vuela”, “40 grados”, "Mira, mira, mira" y “Suena tremendo”, con las que se convirtieron en un éxito.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer