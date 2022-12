Mauri Stern niega favoritismo en 'Yo Soy' y le responde a César Osorio, imitador de Axl Rose. | Fuente: Composición

El artista mexicano Mauri Stern, se pronunció sobre lo dicho por el artista que perdió contra ‘José José’. César Osorio, el imitador de Axl Rose en “Yo Soy”, dio polémicas declaraciones sobre su participación en el programa durante una pasada transmisión.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, el jurado del programa aclaró lo que sucedió el pasado viernes 26 de febrero. “No se pueden imaginar lo mucho que yo estaba esperando a César porque el esfuerzo vocal que requiere hacer algo como ‘Axl Rose’ es de otro planeta”, inició su mensaje.

Sin embargo, aseguró que el imitador del vocalista de Guns N' Roses se enfocó más en ganar que en hacer una buena presentación: “Pero observé su energía y ya desde ahí, sentí que estaba extraño. Sentí que el objetivo de César era competir particularmente (con Carlos Burga). Cuando estás pensando en cómo ganarle al otro, te roba energía artística y emocional. Lo sentí como una revancha”, agregó.

Asimismo, negó que exista favoritismo en “Yo Soy”, tal y como lo aseguró César Osorio, mucho menos por Carlos Burga, imitador de José José. “Nadie me dice a mí qué hacer, ni por quién votar. Yo me basé en la actuación (de César Osorio). El color es increíble, pero no hubo fuego. No hubo esa garra de querer dejarlo todo en el escenario, no estuvo la energía, no hubo esa cosa wao que yo quise ver en él”, expresó.

Tras esta polémica, Mauri Stern espera que César tenga una mejor relación con los integrantes de la producción del programa: “Me encantaría que fuera una relación más positiva y fluida. Yo no conozco el pasado, pero siempre he creído que mientras más limpio estés, mejor”, mencionó el ex Magneto.

¿QUÉ DIJO CÉSAR OSORIO SOBRE “YO SOY”?

César Osorio, imitador de Axl Rose, acusó a la producción de Yo soy de favoritismo a través de un Facebook Live. Esto lo dijo tras perder su ingreso al programa ante Carlos Burga ‘José José’.

“Yo reté a Burga porque es bien desafinado, le dije y me cortaron el micro... La gente se da cuenta del favoritismo, y no por mí, sino por varios... Hay algo que tienen que entender. Yo no reté a Burga, yo reté a toda la producción. Él (José José) es el favorito. Que cosa menos ética, tener a tus familiares trabajando en la producción”, comentó.

¿MAURI STERN ESTARÁ EN LA TEMPORADA 30 DE "YO SOY"?

“Yo Soy” volverá con su temporada 30 desde el próximo lunes 8 de marzo. ¿Tony Succar y Mauri Stern se quedarán en el jurado junto a Katia Palma y Maricarmen Marín? Un adelanto promocional revela que ambos permanecerán en el programa de competencias para esta nueva entrega.

A través de un spot promocional en las redes sociales, el espacio televisivo confirmó que nuevamente regresarán a la etapa de selección de participantes. ¿Cómo lograron mantener el jurado? De acuerdo a lo que se ve en el video Succar y Stern tenían todo listo para regresar cada uno al país donde radican… Hasta que son persuadidos por sus compañeros.

“Llegó el día, nos vamos”, dice el ex integrante de Magneto, a lo que el ganador del Grammy agrega: “Voy a extrañar demasiado ‘Yo Soy’”. Después, aparecen Karen Schwarz, Maricarmen Marín, Katia Palma y Cristian Rivero para convencerlos de que se queden en el Perú por un tiempo más.

CARLOS BURGA LE RESPONDE A CÉSAR OSORIO

Después de que César Osorio, imitador de Axl Rose en “Yo Soy”, dejara entrever que en el programa existe una especie de favoritismo por Carlos Burga, ‘José José’, este artista decidió comentar esta polémica en la reciente edición del espacio de entretenimiento.

“Todo lo que el jurado me ha dicho me ayuda a sacar muchas cosas adelante. A veces la gente solo quiere ver un show y no sabe lo que hay detrás de uno. Tenemos una familia empujándonos siempre, llevándonos adelante y que también termina siendo afectada por muchas cosas que la gente pone en las redes, pero aquí vamos”, comentó Burga.

Asimismo, agradeció a los fanáticos que están ayudándolo con su carrera y en su permanencia en “Yo Soy”: “Quiero agradecer porque me han ayudado a levantarme más fuerte y hacer que le haya robado una sonrisa al ‘Príncipe de la canción’ que está arriba”, añadió.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.

Te sugerimos leer