El cantante mexicano Mauri Stern protagonizó nuevamente un intenso momento en la última edición de “Yo Soy” donde sus comentarios no fueron duros para los imitadores, sino para sus compañeros del jurado.

Tras el show de Luis Enrique y Yuri, el exintegrante de Magneto aseguró Tony Succar, Maricarmen Marín y Katia Palma son muy benevolentes con los participantes y más con Cheo Ruiz, quien regresó para demostrar su parecido con el salsero.

“Me desconcierta un poco mis compañeros, dicen la cosa técnica, pero siento que se nos olvida que estamos en un concurso de imitación”, mencionó Mauri Stern quien no le vio el parecido.

Aparte de comentar su participación, aseguró que el imitador debería trabajar más en su performance para parecerse más al original:

“De repente es como que cantas bien, pero se nos olvida que el imitador de Luis Enrique no lo veo, estás buenísima onda para que armemos una fiesta Karaoke”, agregó.

SUS COMENTARIOS CRÍTICOS

Desde que ingresó al espacio de imitación las devoluciones de Mauri Stern han sido bastante críticas y uno de los participantes no se mostró de acuerdo con lo que le dijo de su show. La imitadora de Yuri se enfrentó con Pandora y la artista pidió que no dejen que hable el mexicano por sus palabras tan duras.

“Me siento un poco indignada de que mi paisano (por Mauri Stern) me haya dicho eso. Tengo que tomarlo de la mejor forma y mañana hacer algo que él me está pidiendo. No esperaba que tuviera palabras tan fuertes (de su número musical), espero que no lo dejen hablar”, expresó la concursante.

Al escuchar esta petición, Mauri Stern respondió tajantemente a la cantante y no se amedrentó frente a sus declaraciones, al contrario, le dijo que ese era su trabajo y si la imitadora no aceptaba las críticas, no podía crecer profesionalmente.

“Es una cosa media marciana porque a eso vine (a opinar). Me pide que no hable, pero así no vas a ganar nunca. De la manera que uno puede ganar es cuando uno sale de la zona de confort... para poder ganar necesitamos esa presión”, sentenció.

Marcos Stern Chernovetzky -nombre verdadero del mexicano- fue integrante de Magneto, una de las boy band más importante de los 80. Las canciones más sonadas de este grupo fueron “Vuela vuela”, “40 grados”, "Mira, mira, mira" y “Suena tremendo”, con las que se convirtieron en un éxito.

