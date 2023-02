Mauri Stern y Ricardo Morán conversarán de todo en el podcast 'Moránmente incorrectos'. | Fuente: Composición

Mauri Stern, el exintegrante de Magneto, es el próximo de los invitados para el podcast de Ricardo Morán y su hermana Mariana, "Moranmente incorrectos". El nuevo jale de “Yo Soy” conversará de todo, ya que ha generado bastantes comentarios por su forma de juzgar en el programa.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de “Vuela, vuela” compartió un avance de esta entrevista en su cuenta de Instagram: “El que ríe al último ríe mejor eh, ya verán”, escribió el cantante mexicano.

Y en el vídeo que publicó, se le escucha decir a Ricardo Morán: “Has osado ocupar mi silla”, a lo que Stern respondió: Yo no vengo a suplirte a ti, jamás”. Sin embargo, fiel a su estilo, no dudó en añadir lo siguiente: “¿Suplirte a ti? No... a ser mejor que tú”.

La segunda temporada de "MORANmente incorrectos" se estrena este domingo 24 de enero por las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.

Por otro lado, el intérprete mexicano compartió algunos secretos de su paso por Magneto, uno de las boy band más importante de los 80s y que, a pesar de que todos han formado sus familias y está en diferentes actividades, se reúnen para recordar sus mejores épocas.

“ES MEJOR DE LO QUE ESPERABA”

Ricardo Morán se refirió sobre la tan comentada participación del famoso Mauri Stern en la nueva temporada de “Yo Soy: Grandes batallas”. Desde su llegada al jurado, la competencia ha comenzado a ser mucho más dura para los imitadores, ya que considera que el público desea ver “batallas que impacten”.

En su cuenta oficial de Instagram, el productor de televisión se tomó un momento para conversar con sus seguidores desde Miami, Estados Unidos. “¿Qué puedes comentar del desempeño de Mauri como jurado? ¿Es lo que esperabas?”, le consultó un usuario a través de las preguntas abiertas en historias.

“Es mejor de lo que esperaba”, aseguró Morán sobre el ex integrante de Magneto y agregó que todos en el equipo de “Yo Soy” merecen el mismo reconocimiento: “Pero no solamente eso, el trabajo de todo el mundo también… Maricarmen, Katia, Tony, Cristian, Karen, Sebastián, el elenco de baile”.

SU ROL COMO JURADO

El artista mexicano aceptó con entusiasmo ser jurado del programa ya que vio como una oportunidad para dar a conocer al público su otra faceta como productor ejecutivo y artístico. “Me ilusionaba estar en esta silla y que podía aportar algo personal y diferente”, señaló.

Así, tras ser presentado como el nuevo jale del jurado junto a Tony Succar, Stern ha ido ganando a pulso una imagen que ya Morán había explotado por su acidez y arrolladora franqueza al valorar la performance de los concursantes. Para el cantante de Magneto, su exigencia debe estar a la altura de la edición de “Yo soy: Grandes Batallas”.

La respuesta del público no se ha hecho esperar. Y más allá de marcar distancia con el músico, los televidentes disfrutan de ver ese estilo que dicta, a la vena, un elogio o una sentencia. "El público agradece el ser directo, porque la gente se ha vuelto así. La gente se ha vuelto cada vez más experta en lo que le gusta o no y eso se agradece", indicó Stern.

Te sugerimos leer