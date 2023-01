Maricarmen Marín y Katia Palma tuvieron una breve discusión en 'Yo Soy'. | Fuente: Composición

Esta vez el cruce de opiniones continúa en "Yo Soy: grandes batallas, grandes famosos" volvió a protagonizarlo Katia Palma, pero ya no con el conductor Adolfo Aguilar, sino con su compañera en el jurado, Maricarmen Marín, quien le pidió respetar su turno.

El hecho ocurrió el 27 de marzo, durante la emisión del programa de imitación, cuando la cantante de cumbia fue interrumpida por la actriz cómica mientras ofrecía sus impresiones sobre el dúo conformado por la imitadora de La India y John Kelvin.

"Ah, era La India, pensé que era Jennifer López. Ya necesitaba salsa", dijo Katia Palma. Sin embargo, Maricarmen Marín le espetó, ante la sorpresa de Mauri Stern y Ángel López: "Gracias, pero déjame terminar, por favor. Estás en mi tiempo".

Sin poder quedarse callada, Palma respondió: "No estoy hablando contigo, estoy hablando con ella". Ante ello, Marín zanjó la discusión: "¿Qué ha pasado con la señora Palma? Te estoy respondiendo como tú también respondes para que sientas lo que ha sentido Adolfo Aguilar la semana pasada".

Como se recuerda, en una anterior edición de "Yo Soy: grandes batallas, grandes famosos", Katia Palma también vivió un tenso momento con Adolfo Aguilar luego de que pedirle que no dé su opinión sobre las performances de los concursantes.

ADOLFO AGUILAR LE RESPONDE A KATIA PALMA

El pasado 20 de marzo, Adolfo Aguilar y Katia Palma protagonizaron una discusión en el set de “Yo Soy: grandes batallas, grandes famosos”. Luego del momento tenso, ambos quisieron aclarar sus puntos de vista sobre este hecho en el programa "Mujeres al mando".

La primera en pronunciarse sobre la situación fue la actriz cómica quien se rectificó y confesó que su compañero no debería meterse en el trabajo del jurado: “Él es conductor, es como que diga: ‘la siguiente dupla no va’. No pues, que no sea metiche”, comentó.

Sin embargo, Adolfo Aguilar señaló que no hizo nada malo ya que estaba dando su punto de vista sobre el trabajo del jurado, no de los competidores que en ese caso fue la imitadora de ‘Yuri’ y Amy Gutiérrez.

"Se molesta porque no le gusta que le digan nada, pero es mi opinión, creo que también tengo derecho (a opinar). Además, yo no estoy opinando sobre los participantes, estoy opinando sobre la devolución de los jueces", añadió el conductor de “Yo Soy”.

Asimismo, Katia Palma espera que esta discusión no se vuelva a repetir y recalcó que nunca había tenido un momento tenso con algún otro miembro del programa: “Espero que sea la última vez que pasa esto”, sostuvo.

ÁNGEL LÓPEZ COMO JURADO DE “YO SOY”

Desde que Tony Succar tuvo que dejar el Perú para regresar a Estados Unidos y continuar con sus proyectos, el ganador de dos Latin Grammy recomendó a Ángel López como su reemplazo en “Yo soy”.

Si bien el puertorriqueño se sintió sorprendido por la llamada, nos reveló que no dudó en decir que sí y mudarse a nuestro país por unos meses: “Tony tuvo el atrevimiento de recomendarme sin haberme dicho”, dijo entre risas. “Me cayó como anillo al dedo porque la recomendación de Tony para mí es un gran halago”, continuó.

A pesar de que tiene una larga trayectoria como cantante, Ángel López aseguró que le es un poco difícil ser jurado ya que siente cada participante tiene un talento, no hay alguien mejor que otro. “Mi criterio y filosofía es que todos tienen talento, solo que unos más desarrollados que otros. Para mí no hay perdedores”, agregó.

