Otro tenso momento se vivió en “Yo Soy: grandes batallas, grandes famosos” luego de que Katia Palma y Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, tuvieran un cruce de palabras después de su presentación.

Antes de cantar, el artista manifestó su molestia con la producción del programa ya que no le habían puesto una banda en su presentación. Después de esta queja, la actriz cómica le recomendó “no tirar barro” al equipo que trabaja con él en la puesta en escena.

“Mike, con todo el cariño, con los 18 años que tengo pisando un escenario: No hay que tirar barro a la gente, juégalo a tu favor, tienes que estar mucho más ‘mosca’… Te hubieras quedado callado porque has hecho una impecable presentación. No necesitabas banda ni nada”, dijo Katia Palma.

A pesar de que Mike Bravo negó haber hecho algún mal comentario contra la producción de “Yo Soy”, sin embargo, el jurado enfatizó en su comentario: “‘Tirar barro’ al resto cuando la producción trabaja para ti. Hay que ser siempre más generosos”, agregó.

Por otro lado, Mauri Stern aconsejó al imitador de Marilyn Manson que los integre ya que es para su conveniencia: “Deja de luchar con el equipo, hazlos los aliados, confía en ellos. Ten mejor comunicación, te conviene”, acotó.

Discusiones en "Yo Soy"

El cruce de opiniones continúa en "Yo Soy: grandes batallas, grandes famosos" volvió a protagonizarlo Katia Palma, pero ya no con el conductor Adolfo Aguilar, sino con su compañera en el jurado, Maricarmen Marín, quien le pidió respetar su turno.

El hecho ocurrió el 27 de marzo, durante la emisión del programa de imitación, cuando la cantante de cumbia fue interrumpida por la actriz cómica mientras ofrecía sus impresiones sobre el dúo conformado por la imitadora de La India y John Kelvin.

"Ah, era La India, pensé que era Jennifer López. Ya necesitaba salsa", dijo Katia Palma. Sin embargo, Maricarmen Marín le espetó, ante la sorpresa de Mauri Stern y Ángel López: "Gracias, pero déjame terminar, por favor. Estás en mi tiempo".

Sin poder quedarse callada, Palma respondió: "No estoy hablando contigo, estoy hablando con ella". Ante ello, Marín zanjó la discusión: "¿Qué ha pasado con la señora Palma? Te estoy respondiendo como tú también respondes para que sientas lo que ha sentido Adolfo Aguilar la semana pasada".

