Katia Palma respondió a los rumores de una supuesta enemistad con Johanna San Miguel. | Fuente: Instagram

Katia Palma volverá a la mesa del jurado en "Yo Soy", el programa de imitación que regresará a la televisión en el segundo semestre del 2020. Sin embargo, la conductora volvió a referirse sobre la salida de Maricarmen Marín, quien dejó el espacio en el 2018.

Para la también actriz, la salida de Marín "fue un golpe" en la interna del programa, debido a que la cantante tenía muchos seguidores, pero, pese a ello, el ráting los sigue respaldo.

"No te hablo del ráting, ah. Te hablo de las personas porque Maricarmen tiene mucha gente que la sigue. Y la química que nosotras teníamos también se extraña mucho eso. Pero, Johanna San Miguel le da otro tipo de aire al programa y recién conmigo lleva un par de temporadas", dijo Katia Palma a RPP Noticias.

Asimismo, Katia Palma respondió a los rumores de una supuesta enemistad con Johanna San Miguel, quien reemplazó a Maricarmen Marín como jurado en "Yo Soy".

"Son estupideces. Yo la gente con la que trabajo siempre me llevo bien. Es imposible que exista eso (una enemistad) porque no funcionaría chévere el programa", agregó.

Finalmente, la artista mencionó que desea participar más en cine, debido a que ha tenido pequeñas apariciones, pero quiere un papel más importante. "Me encantaría hacer cine, no sé qué están esperando. Hice un montón de cosas chiquitas, pero sí me gustaría tener un poco más de presencia. Solo falta que me llamen", concluyó entre risas.

LOS ROLLOS DE KATIA

El unipersonal de Katia Palma regresa con una nueva temporadas, desde el 4 de marzo en La Estación de Barranco a las 9 de la noche y tendrá únicamente ocho fechas.

