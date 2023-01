La conductora de 'Yo Soy' rechazó especulaciones sobre su incomodidad por broma en el programa. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz negó haberse sentido incómoda en “Yo Soy”, luego de que protagonizara una broma pesada por parte del jurado del programa. Tras la más reciente emisión de la competencia, se especuló en redes sociales que parecía haber casi llorado por los comentarios de sus compañeros.

¿Qué pasó? Según se vio en “Yo Soy: Grandes batallas”, la conductora cometió un error al decir una palabra en la presentación de un participante y la equivocación fue evidenciada por Katia Palma. “Me confundí, a ti también te pasa, ¿o no? Querida cuello de cisne”, fue la respuesta de la conductora.

Frente al comentario de Schwarz, la otra jurado Maricarmen Marín le dijo muy seria: “Qué bajo”. Sin embargo, la ex Miss Perú quiso continuar con la broma agregó: “Mari yo te quiero. Voy a seguir aquí trabajando para justificar”. La situación se siguió tornando más tensa... Incluso, Mauri Stern intervino para calmar el diálogo.

“Yo tuve un lapsus brutus y Katia lo sacó al fresco en vez de ayudarme”, dijo Karen Schwarz y posteriormente, con la voz entrecortada, dio paso al concursante de “Yo Soy” para dar fin a la broma.

Karen Schwarz responde a comentarios de que habría querido llorar por broma en "Yo Soy". | Fuente: Instagram

NIEGA HABER ESTADO INCÓMODA

Al respecto, la presentadora Karen Schwarz salió al frente desde su cuenta de Instagram para rechazar las especulaciones que se vienen realizando en redes sociales desde la última emisión de “Yo Soy”. “¿Qué broma oye? ¿Quién lloró? Ustedes se inventan a veces las historias”, expresó en un video.

“Nosotros somos muy bromistas delante de cámaras, pero sobre todo fuera de cámaras y cuando hay buena onda y nos conocemos tanto se permiten todas las bromas. A mí me trolean y yo me vacilo. A mí no me molesta en lo absoluto y creo que por eso la pasamos tan bien”, aseguró la modelo que regresó a conducir el reality de imitación desde inicios de noviembre del 2020.

