Mauri Stern pide al imitador de Marilyn Manson que regrese a 'Yo Soy'. | Fuente: Composición

El artista mexicano Mauri Stern estuvo de cumpleaños el pasado sábado 16 de enero y en la emisión de “Yo Soy”, no dudaron en felicitarlo por su día. Después de que el exintegrante de Magneto le pidiera a Oriana Montero, imitadora de Mon Laferte, a que le cantara “Happy Birthday”, el jurado hizo otro pedido.

“¿Cómo me cantaría Marylin Mason? Así me medio dark”, se le escuchó decir. A pesar de que hasta el momento el imitador de este personaje, Mike Bravo, no ha confirmado ni negado su presencia en el programa, sí cumplió el pedido del mexicano.

En el vídeo compartido por Stern se escucha cantar al intérprete de Manson una “Feliz cumpleaños” en inglés. Fiel a su estilo, el cantante le agradeció por tomarse el tiempo de saludarlo:

“Pues me escuchó y me cumplió, el gran Mike cantándome a este ¡MOTHER F**** happy birthday! QUÉ BELLEZA”, se lee en la publicación del ex Magneto. Sin embargo, no contento con eso, le hizo una invitación para que se presente en “Yo Soy”: “Te estamos esperando REY SIN CORONA”, concluyó.

¿VUELVE A “YO SOY”?

Mike Bravo, el imitador de Marilyn Manson, causó sensación con sus presentaciones en “Yo Soy” y, a pesar de que quedó como uno de los finalistas de la temporada anterior del programa, ahora los fanáticos están esperando su regreso en “Grandes Batallas”.

A pesar de que Mauri Stern pidió verlo, el artista ha dejado entrever que es posible que regrese. ¿Cómo? Publicó una foto donde sale caracterizado y en la descripción solo puso puntos suspensivos.

¿Su regreso será una sorpresa? Hasta el momento, Mike Bravo no ha negado ni confirmado volver a los escenarios de “Yo Soy” para cobrar su revancha. Como era de esperarse, sus fanáticos esperan que, si llega como retador, pueda competir contra la imitadora de Demi Lovato y así lograr su silla de ‘Consagrado’.

Te sugerimos leer