Ángel López anuncia su salida de “Yo Soy”: “Me hubiese gustado seguir” | Fuente: Captura

El cantante Ángel Lopez, que en los últimos meses resaltó como jurado de “Yo Soy Perú”, anunció su retiro del programa de canto e imitación para volver a los Estados Unidos a seguir con su carrera musical.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el también productor y compositor detalló que el principal motivo de su salida está relacionado con el fin de su contrato con Latina aunque le hubiese gustado sumarse a otros proyectos.

“Estamos cerca de la última semana de la presentación de la nueva generación de ‘Yo Soy’ y regreso a Estados Unidos pero no quería que piensen que me voy porque extraño a mis hijos”, aclaró Ángel Lopez explicando que se considera un artista “gitano” ya que suele pasar cortas temporadas en diversos países.

“No me voy porque extraño sino porque ya hemos completado el compromiso que tengo con Latina. A mí me hubiese gustado seguir trabajando, ser parte de ‘La Voz Perú’ sería un gran honor pero esto no se me ha ofrecido, comentó.

Muy agradecido

Ángel López también compartió que se siente muy agradecido por la oportunidad de haber participado en una producción como la de “Yo Soy Perú” donde ha descubierto el talento peruano.

“Perú tiene un gran talento y me siento bien honrado. Para mí es un gran honor (...) Me llevo muchos recuerdos lindos. He llorado, he reído, he gozado y sobre todo he quedado impresionado con el talento de este hermoso país”, aseguró el artista.

Novedades

A pesar de la triste despedida, Ángel López anunció que uno de sus objetivos es seguir trabajando con los artistas peruanos y poder mostrar su talento en el mundo entero.

“Sí vienen unos nuevos proyectos que son y nacieron de aquí (Perú) para el mundo entero. Quiero seguir desarrollando a los artistas y talentos de aquí porque creo en ellos”

Su colaboración con 'Laura Pausini'

El set de “Yo soy: nueva generación” fue testigo de una emotiva presentación, ya que Ángel López se animó a cantar junto a Fiorella Caballero, la imitadora de Laura Pausini. Ambos entonaron el tema “Se fue”, uno de los más reconocidos de la artista italiana.

Tras terminar de entonar este éxito, los miembros del jurado se pusieron de pie para aplaudirlos y fue el exintegrante de Son By Four quien se mostró agradecido por compartir escenario con la concursante y destacó su trabajo.

“Estoy feliz. He cumplido mi sueño de cantar junto a la mini Pausini. Ella ya tenía el material y todo para ensayar, me ha sorprendido su profesionalismo, este país tiene talento de sobra”, comentó.

Asimismo, Fiorella Caballero no pudo ocultar su emoción y agradeció a Ángel López por apoyarla: “Para mí es una gran oportunidad de cantar con el maestro Ángel y ha sido muy importante. Gracias a todos por darme esto, nunca lo voy a olvidar”.

Admira a la imitadora de Christina Aguilera

La imitadora de Christina Aguilera sorprendió a más de un jurado en “Yo Soy: nueva generación”. La pequeña participante logró que Mauri Stern y Ángel López se pusieran de pie para aplaudir su presentación a la que calificación de “excepcional”.

Como se recuerda, en la última edición de este programa, la joven interpretó “Pero me acuerdo de ti”, uno de los temas más conocidos de la artista en su versión en español.

Al escuchar cantar a ‘Christina Aguilera’, Mauri Stern y Ángel López se pararon de sus sillas y se sorprendieron por la capacidad vocal que tuvo la imitadora.

“Yo la he visto en diferentes dinámicas, variando bien. Esta es una balada distinta que hay que matizar bien. A mí ella me está demostrando su capacidad y sí me está sorprendiendo”, comentó el jurado de “Yo Soy: nueva generación”, y fue así que la joven defendió su silla de consagrada.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.

Te sugerimos leer