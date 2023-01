Adolfo Aguilar se pronuncia sobre la discusión con Katia Palma en 'Yo Soy': 'Tengo derecho a opinar'. | Fuente: Composición

El pasado 20 de marzo, Adolfo Aguilar y Katia Palma protagonizaron una discusión en el set de “Yo Soy: grandes batallas, grandes famosos”. Luego del momento tenso, ambos quisieron aclarar sus puntos de vista sobre este hecho en el programa "Mujeres al mando".

La primera en pronunciarse sobre la situación fue la actriz cómica quien se rectificó y confesó que su compañero no debería meterse en el trabajo del jurado: “Él es conductor, es como que diga: ‘la siguiente dupla no va’. No pues, que no sea metiche”, comentó.

Sin embargo, Adolfo Aguilar señaló que no hizo nada malo ya que estaba dando su punto de vista sobre el trabajo del jurado, no de los competidores que en ese caso fue la imitadora de ‘Yuri’ y Amy Gutiérrez.

"Se molesta porque no le gusta que le digan nada, pero es mi opinión, creo que también tengo derecho (a opinar). Además, yo no estoy opinando sobre los participantes, estoy opinando sobre la devolución de los jueces", añadió el conductor de “Yo Soy”.

Asimismo, Katia Palma espera que esta discusión no se vuelva a repetir y recalcó que nunca había tenido un momento tenso con algún otro miembro del programa: “Espero que sea la última vez que pasa esto”, sostuvo.

ASÍ FUE EL TENSO MOMENTO QUE SE VIVIÓ EN "YO SOY"

Luego de que Amy Gutiérrez y Noelia Calle, imitadora de 'Yuri', interpretaran el tema "Recuérdame" en versión salsa en el set de "Yo Soy" en su edición de "Grandes batallas, grandes famosos", Katia Palma no se mostró 100% convencida de su puesta.

Si bien a Ángel López le pareció "perfecto", su compañera del jurado no estuvo de acuerdo. "Me gustó la dulpa de Amy, y considero que es una de las mejores cantantes de salsa en el país, a 'Yuri' prefiero escucharla en su género porque se luce más noelia, igual felicito que se ha arriesgado", dijo en su devolución la actriz cómica.

"Pero Katia, está bien pues (que se haya arriesgado a cantar salsa)", aseguró Adolfo Aguilar. "Somos jurados, el jurado opina, el conductor conduce", interrumpió Katia Palma donde el set de "Yo Soy" vivió un tenso momento. "Sí puedo opinar sobre lo que tú dices", agregó Aguilar. "No puedes, caballero", enfrentó Palma.

"Muy bien, Katia, usted es el jurado, yo me quedo callado", terminó la discusión el conductor quien notablemente se mostró incómodo. Para seguir con el programa, Maricarmen Marín se animó a decir que Amy Gutiérrez y Noelia Calle dieron una buena batalla.

¿QUIÉN LIDERÓ EL RÁTING SABATINO?

Una vez más, "JB en ATV" lidera el rating del último sábado 20 de marzo. En el programa cómico de Jorge Benavides estuvo presente Keiko Fujimori, quien participó del sketch "La Escuelita", y también el candidato a la Presidencia, Rafael López Aliaga, el cual se enfretó a 'Porky'.

Este espacio logró un 10.6 puntos en el ranking de los más vistos, sin embargo, "Yo soy" le pisa los talones. Con la presencia de Ángel López, nuevo jurado en reemplazo de Tony Succar, ocupó el segundo lugar con 10.5. ¿El otro sábado vencerá al espacio del popular JB?

El tercer puesto se lo llevó "Cantinflas" con su película y solo se llevó 9.9 puntos. En el cuarto lugar se posiciona la novela "María la del barrio", también con 9.9 y recién en el quinto puesto se encuentra "El reventonazo de la Chola", que alcanzó solo 8.7.

NUEVO ENFRENTAMIENTO EN "YO SOY"

El cruce de opiniones continúa en "Yo Soy: grandes batallas, grandes famosos". Esta vez, volvió a protagonizarlo Katia Palma, pero ya no con el conductor Adolfo Aguilar, sino con su compañera en el jurado, Maricarmen Marín, quien le pidió respetar su turno.

El hecho ocurrió el 27 de marzo, durante la emisión del programa de imitación, cuando la cantante de cumbia fue interrumpida por la actriz cómica mientras ofrecía sus impresiones sobre el dúo conformado por la imitadora de La India y John Kelvin.

"Ah, era La India, pensé que era Jennifer López. Ya necesitaba salsa", dijo Katia Palma. Sin embargo, Maricarmen Marín le espetó, ante la sorpresa de Mauri Stern y Ángel López: "Gracias, pero déjame terminar, por favor. Estás en mi tiempo".

Sin poder quedarse callada, Palma respondió: "No estoy hablando contigo, estoy hablando con ella". Ante ello, Marín zanjó la discusión: "¿Qué ha pasado con la señora Palma? Te estoy respondiendo como tú también respondes para que sientas lo que ha sentido Adolfo Aguilar la semana pasada".

