Yiddá Eslava y Julián Zucchi hicieron una fotografía artística. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava y Julián Zucchi cumplieron el sueño de llevar a la pantalla grande su película “Sí, mi amor”, cinta que se ha consagrado como la más vista en el día de su estreno y una de las favoritas de las salas de cine peruanas.

Tras el éxito de su película, Eslava y Zucchi se han mostrado felices, pues con ello podrán pagar la hipoteca de su vivienda. Pero además están más unidos que nunca y prueba de ello es la última publicación que han hecho en sus redes sociales.

La pareja decidió realizar un desnudo artístico y compartirlo con sus fans. En la imagen, se puede ver a los dos sin prenda alguna en la parte superior y dándose un abrazo. Asimismo, la instantánea fue acompañada por un emotivo mensaje.

“Cuando alguno de los dos se siente triste, el otro se vuelve un salvavidas. Julián Zucchi, todo va a estar bien... abrázame fuerte, juntemos nuestros corazones en un solo latir, que así pegaditos seremos más invencibles”, escribió Yiddá Eslava.

“Un abrazo para decirle a nuestra pareja, que pase lo que pase, se puede solucionar, que estamos ahí, y aunque no lo crea siempre se puede dar la vuelta a las malas situaciones. ¿A quién le das estos abrazos?”, añadió la actriz.

Por su parte, Zucchi también escribió unas líneas para la madre de su hijo, Tomás. “Siempre me cuidas, siempre te cuido. Camina tranquila que ahí estaré, a veces me toca cuidar tu espalda y mirar orgulloso cómo avanzas como un tornado, y del mismo modo me siento protegido cuando me impulsas y apoyas para cumplir mis sueños, así sean locos”, se lee en la publicación.

“Un abrazo de confianza, un abrazo de amor... De eso se trata la pareja, no es una competencia de quién manda o quién resalta más... es caminar de la mano, para forjar una relación sólida basada en la admiración. ¡Este mes celebramos todos los tipos de amor! Y tú ¿con quién caminas de la mano?”, concluyó.

Tras ello, Yiddá Eslava y Julián Zucchi han recibido miles de comentarios positivos y otros criticando la imagen. Al respecto, la actriz difundió varios clips en sus ‘stories’ de Instagram para aclarar -a su estilo- lo que quisieron transmitir.

“He recibido muchos comentarios hermosos (...) la gente de Instagram lo entendió más que la gente de Facebook, porque hay unas cucufatas, pero qué bestias. Me he sacado el sostén nomás, no sean exagerados. ¡Me da una bronca!”, dijo Yiddá Eslava, quien pidió a sus seguidores a primero leer su publicación y luego opinar sobre su foto.

Yiddá Eslava pidió a sus seguidores primero leer su publicación y luego opinar sobre su foto. | Fuente: Instagram

