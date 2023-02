Yiddá Eslava y Julián Zucchi compartieron la ecografía en 7D de su segundo bebé. | Fuente: Instagram / Yiddá Eslava

Casi seis meses han pasado desde que Yiddá Eslava y Julián Zucchi se preparan para convertirse en padres por segunda vez. Una dulce espera que la pareja decidió compartir con sus seguidores a través de constantes publicaciones en redes sociales.

La última de ellas, precisamente, enterneció a más de uno, pues los protagonistas de “Sí, mi amor” visitaron al médico para obtener imágenes de su bebé a través de una ecografía en 7D. Eslava, desde su cuenta de Instagram, publicó un videoclip que muestra el rostro de su segundo hijo.

“Nuestro bebé, 5 meses y medio”, escribió la actriz en la descripción. “No podré describir con exactitud lo que he sentido hoy al ver a nuestro pequeño. Está grande, sano y hermoso (a nuestros ojos de padres enamorados)”, añadió.

La exconcursante de “Combate” se mostró sorprendida con el adelanto de las ecografías para sacar imágenes tan reales de su bebé. “Cómo ha avanzado la tecnología, ecografías 7D, no solo para contemplar el rostro de nuestros bebés, sino también para descartar varios síndromes y patologías que antes los descubrías en el parto”, indicó.

Por ello, Eslava aconsejó a quienes estén gestando que cumplan con todas las ecografías y, seguidamente, apuntó que la suya la sacó entre la semana 20 y 25 de su embarazo.

JULIÁN ZUCCHI, LLENO DE EMOCIONES

Por su lado, Julián Zucchi también se mostró emocionado al tener en sus manos la ecografía en 7D de su segundo bebé. El actor argentino rescató esta visita como una de las etapas más conmovedoras del embarazo.

“Como papá, la ecografía es uno de los momentos que más me emociona, porque a diferencia de la mamá que puede sentir todo el tiempo al bebé, en este momento nosotros podemos verlo y escuchar su corazón latir y es un momento de conexión”, relató.

Para el también exintegrante de “Combate”, este periodo es distinto para los papás y, por ello, resulta “muy importante comprendernos”, en alusión a su esposa y su primer hijo.

“No sé si los que ya tienen más de un hijo lo vivieron así, pero en nuestro caso estamos muy ocupados en que Tomás lleve todo de la mejor manera, ya sabemos que aunque no lo demuestre no es fácil procesar ya no ser el único”, apuntó.

Zucchi aseveró estar “lleno de emociones” que no sabría cómo describir. Por ello, invitó a sus seguidores a que vean las imágenes del rostro de su bebé.

