Yiddá Eslava y Julian Zucchi conforman una de las parejas más influyentes en el país actualmente y, luego del éxito de su película “Sí, mi amor”, se han mostrado más unidos, por lo que decidieron retratar el amor sincero que hay entre los dos.

Los protagonistas de “Sí, mi amor” compartieron una fotografía en la que ambos están dándose un abrazo, sin usar ropa en la parte superior, la cual acompañaron con un emotivo mensaje. Sin embargo, no todos los seguidores de la pareja consideraron que la imagen era una representación del amor.

“Y para esa frase tenían que salir como Dios los trajo al mundo?”, “Muy linda pareja pero no le veo la necesidad de salir desnudos para publicidad”, fueron algunas de las críticas que recibió la foto artística.

Al respecto, Yiddá Eslava difundió varios clips en sus ‘stories’ de Instagram para aclarar -a su estilo- lo que ella y Julian Zucchi quisieron transmitir con la fotografía, por lo que pidió a sus seguidores que primero lean el mensaje y luego opinen.

“He recibido muchos comentarios hermosos sobre la foto. La gente que lee el post y luego ve la foto se da cuenta a qué nos referimos nosotros con abrazo de alma. Por qué decidimos estar ambos desnudos en el pecho para representar el abrazo y es lo que queríamos mostrar, porque a veces las palabras nos quedan cortas, cuando te dan ese abrazo reconfortable, que es lo que representa estar al lado de alguien”, explicó.

“Debo aceptar que la gente de Instagram lo entendió más que la gente de Facebook, porque hay unas cucufatas, pero ¡qué bestias! Me he sacado el sostén nomás, no sean exagerados. ¡Me da una bronca!”, expresó Yiddá Eslava.

“Si ven una foto de una chica en hilo dental, mostrando todas las nachas, (dicen) ‘ay que regia estás’, y uno se da un abrazo hermoso con su pareja… ¡Vaya a fregar a otro lado! a su barrio, a la puerta de su casa a criticar. ¡Vaya!”, aseveró la actriz.

Cabe recordar que Yiddá Eslava y Julián Zucchi, padres de Tomás, cumplieron el sueño de llevar a la pantalla grande su película “Sí, mi amor”, cinta que se ha consagrado como la más vista en el día de su estreno y una de las favoritas de las salas de cine peruanas.

