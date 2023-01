Yiddá Eslava y Julián Zucchi son pareja desde que se conocieron en el programa 'Combate'. | Fuente: Instagram

Yiddá Eslava y Julián Zucchi llevan ocho años juntos, y muchos televidentes recuerdan cuando ambos aparecían en “Combate”. La relación no fue confirmada durante su participación en el programa reality, sino un año después de que ambos abandonaran la televisión para emprender otros caminos.

“Desde el inicio en ‘Combate’ fue una lucha terrible, siempre fui como distinta y nunca me terminé de sentir 100% cómoda, no por los amigos, sino por lo que me pedían que haga”, confesó Eslava a Perú21 sobre la necesidad de querer emparejarla con otras personas del programa, e inesperadamente sí sucedió con el argentino.

A pesar de su acercamiento en el set, la pareja decidió mantenerlo en privado hasta que salieron del espacio televisivo para comenzar una vida de nuevos rumbos. A un año de su salida de “Combate”, los ex participantes Yiddá Eslava y Julián Zucchi confirmaron su relación.

“Fuimos amigos y pasó algo más, nunca lo dijimos”, contó la protagonista de “Sí, mi amor” en esa misma entrevista. “Después de un año, que habíamos salido del reality, contamos que estábamos juntos. Antes no, porque no queríamos. La gente nos tenía que conocer por nuestro talento, no por nuestros romances”.

LA ETIQUETA DE CHICA REALITY

Actualmente, Yiddá Eslava no solo actúa, sino que también se ha dedicado a escribir guiones para películas y libros. Con seis publicaciones y un filme que protagoniza en Netflix, considera que ya no debería ser descrita por su pasado como integrante del programa de competencias que la llevó a la fama.

“Me costó bastantes años sacarme la insignia de exchica reality, que es horrible”, expresó la artista que recientemente dio a luz a su segundo hijo. “Estamos alejados de la televisión desde hace cinco a seis años y seguimos vigentes. Me gusta la televisión, pero más amo la actuación y mucho más me encanta escribir textos”.

