Yahaira Plasencia y su exjefa de prensa se reconcilian | Fuente: Instagram

Luego de hacer público un supuesto despido intempestivo por parte de la cantante Yahaira Plasencia, su exjefa de prensa Maritza Rodriguez publicó una fotografía a través de cuenta de Instagram.

En el día de su cumpleaños, Maritza Rodriguez compartió una instantánea en la que se ve que Yahaira Plasencia le da un beso en la mejilla, en señal de que la amistad entre ambas está muy bien y que las discrepancias ya fueron resueltas.

“Hoy es un día especial! Hoy no es solo mi cumpleaños! Que reine La Paz en nuestros corazones. Fue bueno volver a verte @yahairaplasencia”, escribió la comunicadora social en Instagram, a lo que Yahaira Plasencia respondió: “Igual Mari. Bendiciones, paz!”.

Asimismo, la intérprete de “Y le dije no” aprovechó sus ‘stories’ para enviarle un mensaje por su onomástico a Rodriguez. “Feliz cumpleaños. Hoy, mañana y siempre que Dios te bendiga”, anotó la artista.

EL DESPIDO

En entrevista con el programa "Válgame", Rodríguez indicó que se enteró de que Yahaira Plasencia suspendió sus servicios vía redes sociales y señaló que no esperaba ese accionar de la cantante se salsa, luego de trabajar juntas y mantener una amistad por más de cinco años.

"Esto no se hace con quien estuvo a tu lado en todo momento. Me da pena porque no sé qué cosas pueden venir de aquí en adelante (...) Es lamentable haberme enterado de esa manera (por redes sociales). Creo que no me lo merecía. No era la forma, pero así se dieron las cosas", dijo Maritza Rodríguez.

Tras ello, Rodríguez señaló que la salsera le tiene una deuda pendiente de más de dos años de trabajo. “Que me pague lo que me corresponde”, dijo.

Según difundió Trome en ese momento, el representante de Yahaira Plasencia y los abogados de Maritza Rodríguez estaban tratando de llegar a un acuerdo para que ambas puedan cerrar el tema.

