Magaly Medina revela video donde aparecen Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán pasendo juntos en Cuba. | Fuente: Composición

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán fueron captados juntos paseando por Cuba, según reveló el programa "Magaly TV: La firme". En dicho espacio revelaron un video donde se ve a la pareja caminando juntos.

Asimismo, la conductora también presentó los movimientos migratorios del futbolista y de la cantante, quienes viajaron a México y Colombia, respectivamente. Según la presentadora, la pareja tomó esta medida para despistar a la prensa.

En las imágenes también aparecen los familiares de la cantante, quienes también viajaron el mismo día que Yahaira (7 de setiembre), pero a diferentes destinos. Según reveló Magaly Medina, el video fue captado por unos peruanos que se encontraban en dicho país y quienes enviaron el material a la producción de su programa.

Como se recuerda, desde hace unos meses se especula que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían retomado su relación, pero la cantante lo ha negado en reiteradas ocasiones.

Precisamente, el 15 de agosto, cuando la cantante presentó en conferencia de prensa su última canción "Y le dije no", señaló que se arrepentía de haber expuesto mediáticamente su relación con el futbolista.

"En algún momento sí porque me cayó todo de porrazo. Y definitivamente expuse demasiado mi vida privada. Entonces, ahora he tomado una posición de que mi vida privada solo me compete a mí y a mi familia. A mis fans y a ustedes (la prensa) les puedo dedicar todo mi talento, cariño y amor", dijo la cantante tras ser consultada por RPP Noticias.

Te sugerimos leer