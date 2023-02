Yahaira Plasencia | Fuente: Instagram

Luego que en la víspera, el delantero del Lokomotiv Jefferson Farfán confesara que pasa la cuarentena en Rusia en compañía de Yahaira Plasencia, la salsera ofreció una entrevista a América TV y fue consultada al respecto.

Aunque en un inicio, el conductor de "Estás en todas" señaló que la conversación no era para tocar el ámbito personal de la cantante, su compañera Sheyla Rojas insistió.

"No íbamos a hablar de eso, Sheyla", le dijo 'Choca' Mandros. "El chismoso aquí es Paolo Guerrero. Yo te pregunto lo que él dijo ayer", respondió Sheyla Rojas, quien se dirigió a Yahaira Plasencia.

"No, sí, son super divertidos los lives de Paolo y Jefferson, se cuentan todo, la gente se mata de risa. Bien pues, chévere, en realidad no me gusta hablar mucho del tema. Ya la gente sabe lo que tiene que saber, la gente puede especular lo que quiere especular. Yo estoy tranquila y eso es lo que en realidad importa", dijo la cantante mostrándose incómoda por la interrogante.

Asimismo, Yahaira Plasencia señaló que prefiere hablar de su carrera artística y dejar a un lado su vida privada.

"En realidad, yo estoy tranquila. Estoy bastante enfocada, aunque todo está en stand by, en lo que quiero ser, en reinventarme como artista. Estoy tranquila y creo que eso es lo importante. Obviamente me gusta mantener aunque sea un poquito mi vida privada al margen de todo esto", añadió Plasencia.

Sin embargo, la conductora del programa sabatino insistió con otra pregunta y le consultó a Yahaira Plasencia, dónde se encontraba ella mientras Jefferson Farfán y Paolo Guerrero conversaban por streaming.

"Estaba arriba viendo mi novela por Telemundo. La usurpadora, con Sandra Echevarría", comentó la intérprete peruana, que pasa la cuarentena en Rusia, al lado de 'La Foquita'.

