Yahaira Plasencia conversó con RPP Noticias tras su paso por los Premios Lo Nuestro 2020, donde recibió muchas críticas por el traje que usó, pese a que fue elegida como una de las mejores vestidas, según la revista People en español.

La cantante señaló que participar en los Premios Lo Nuestro fue una experiencia única y le sirvió para codearse con grandes figuras de la música.

"Definitivamente fue una experiencia muy bonita, pude conocer a mucha gente y a muchos artistas, fue algo increíble y no me lo esperaba. Salir nominada como una de las mejores vestidas también es algo lindo y creo que las cosas van a seguir manejándose de la mejor manera con todo mi equipo de trabajo", dijo Yahaira Plasencia.

Además, la salsera respondió a las críticas que recibió por el outfit con el que asistió a los Premios Lo Nuestro y reveló que fue asesorada por un profesional de modas.

"La críticas van a estar siempre y más en mi país. Ya estoy bastante acostumbrada a eso (...) La tendencia es muy distinta a la de aquí, allá es totalmente diferente. Para el fashion style que trabaja allá con modelos, misses y gente top. Él (Carlos Mejía) me puso el style porque se debe haber inspirado en alguien, de repente", mencionó.

Asimismo, señaló que de momento no ha pensado en hacer una colaboración con algún artista internacional porque la prioridad es "hacerse conocida" sola.

"La idea de Sergio [George] es hacerme conocida sola. Que la gente me conozca no por hacer un ft. (colaboración) con alguien, sino por hacerlo sola. De momento, los números están dando buenos resultados", agregó.

Finalmente, habló de las otras peruanas que también estuvieron en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, como María Pía Copello y Leslie Shaw.

"Nunca las vi. Sé que estuvieron ahí, pero no pude verlas", dijo Yahaira. Además, se refirió sobre los trajes que utilizaron sus compatriotas. "Yo siempre he dicho que mientras uno se sienta cómodo con lo que está es suficiente. De ahí lo que diga el resto, se respeta, pero no es que tenga que importar", concluyó.

