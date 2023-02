'Estoy asumiendo mi error. Estoy viniendo a la comisaría y estoy haciendo lo que tenía que hacer', dijo la cantante a la salida de la comisaría. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia acudió presencialmente a la comisaria de Cieneguilla para recibir la multa por haber participado en una fiesta en plena pandemia de la COVID-19 en la que, para evitar la intervención, decidió esconderse en una maletera.

En horas de la mañana, la salsera de 27 años llegó al local policial y en su salida brindó breves declaraciones a los medios de comunicación.

"He cometido un error, una infracción, y aquí tengo la multa que me han impuesto los policías. Es lo que faltaba", informó Yahaira Plasencia. "Dije claramente que me había escondido y ahora estoy asumiendo mi error. Estoy viniendo a la comisaría y estoy haciendo lo que tenía que hacer", agregó.

Ante las preguntas de la prensa relacionadas al por qué su nombre no aparece en el parte policial de personas intervenidas, la cantante optó por el silencio.

Su descargo

Desde su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo donde contó los detalles de aquella noche en que terminó escondida en una maletera. "No estoy haciendo esta transmisión para justificarme. Quiero pedir disculpas, contar cómo fueron las cosas", dijo.

"Atiné solo a correr, buscar dónde podía cuidarme, meterme; por eso abrí la meletera, me metí ahí. Sin mentirles, estuve cerca de 40 o 45 minutos en esa maletera. Estaba en shock total, fue algo realmente horrible. Sentía la bulla de la gente, los policías, estaba muy asustada", reveló.

Apoyo de su productor

El productor musical Sergio George utilizó las redes sociales para dedicarle unas palabras de apoyo a Yahaira Plasencia. “Keep your head up (mantén la cabeza en alto)”, fue el consejo que George escribió.

“En la vida todos vivimos y aprendemos, y nos toca echar pa’lante. No hay otra opción. Keep your head up (mantén la cabeza en alto)”, escribió el productor Sergio George.

Esto fue lo que le escribió Sergio George tras ser intervenida en fiesta covid. | Fuente: Captura

