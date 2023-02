Yahaira Plasencia emitió un comunicado en el que pide disculpas por organizar fiesta en plena pandemia. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Debido a que organizó una fiesta de cumpleaños en plena pandemia de la COVID-19 y luego de ser intervenida por la Policía Nacional, la cantante Yahaira Plasencia decidió emitir un comunicado en el que pide disculpas públicas.

A través de su cuenta de Instagram, la salsera compartió un mensaje en el que admitió que el pasado 23 de abril organizó una celebración por su onomástico en una "casa en Cieneguilla" junto "a algunos amigos y familiares".

Asimismo, se refirió a su decisión de esconderse en la maletera de un vehículo durante la intervención policial, aunque no quiso ofrecer mayores detalles. "Prefiero reservarlos por el momento", indicó la concursante de "Esto es Guerra".

"Solo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto no la comparta", explicó.

Seguidamente, Yahaira Plasencia señaló: "Lamento profundamente mi proceder, entiendo que no hay nada que lo justifique; menos aún por el terrible estado de emergencia que está atravesando el país y el mundo entero".

Disculpas a la Policía Nacional

Asimismo, en su comunicado, Yahaira Plasencia extendió sus "disculpas" a la Policía Nacional. "No tendrían que exponerse en este tipo de situaciones absurdas y totalmente evitables, y solo deberían enfocar sus esfuerzos en problemas que realmente nos aquejan", subrayó.

Por último, la cantante de "Y le dije no" pidió perdón a sus padres, pues "no merecen pasar por todo esto por una mala decisión" y, también, a sus seguidores. "Sé que no es lo que esperan de las personas a las que admiran, solo me queda decir que lo lamento", concluyó.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia fue intervenida por celebrar su fiesta de cumpleaños número 27 durante la pandemia de la COVID-19, en una vivienda ubicada en la calle Malecón Lurín, en Cieneguilla. Hasta allí llegaron miembros de la Policía, el Ejército y el serenazgo del distrito tras recibir denuncias de los vecinos.

Recientemente, la salsera fue nominada a los Premios Heat 2021 en la categoría de mejor artista región sur. Además, compagina su carrera musical con la televisiva, pues participa en el reality juvenil "Esto es Guerra".

Su nominación a los Premios Heat 2021

Aparte de celebrar su cumpleaños, Yahaira Plasencia también reveló que está nominada a los Premios Heat 2021 en la categoría de mejor artista región sur. Un hito en la carrera de la salsera que calificó como un "regalo".

Desde su cuenta de Instagram, la cantante de "Y le dije no" compartió una serie de stories en los que reaccionaba con alegría a su nominación: "Qué tal regalo, estoy muy feliz. Cada cosa se hace poco a poco y haciendo las cosas bien".

Asimismo, Plasencia recordó en sus clips a su productor Sergio George, quien alguna vez le dijo: "Poco a poco, todo llega en su momento". Más adelante, en la misma red social, publicó una imagen con un mensaje inspirador: "Esta nominación llega para recordarme que, a pesar de todo, no debemos dejar de perseguir nuestros sueños".

