Yahaira Plasencia reflexionó sobre la importancia de la vida tras salir indemne a una operación renal. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia se encuentra en Rusia, pasando la cuarentena por el nuevo coronavirus junto al futbolista Jefferson Farfán, quien recientemente dio positivo a la prueba de la COVID-19. La salsera, sin embargo, no contrajo esta enfermedad, pero venía padeciendo otra.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde aprovechó en compartir con sus seguidores un mensaje de reflexión después de someterse a una operación de los riñones que la tuvo recuperándose durante tres semanas en una clínica.

“Uno nunca sabe lo que puede pasar, mi tema con los riñones no es reciente, lleva buen tiempo, y jamás pensé recaer de una manera tan fuerte, pero gracias a Dios pude salir bien”, escribió Plasencia en la descripción de una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram.

Seguidamente, la cantante de “Y le dije no” opinó sobre la importancia de valorar la propia existencia. “Valoren la VIDA, valoren que cada mañana pueden abrir los ojos y tener la dicha de ver, oír, hablar, caminar, etc. ¡La vida es el único regalo que solo se da una vez!”, indicó.

Sobre su retrato, Plasencia contó que fue fotografiado antes de que “el mundo cambiara de un momento para otro”, situación que la llevó a concluir: “Y es que eso puede cambiar, ¡pero nosotros NO!”. En ese sentido, la salsera instó a que sus fans sigan con sus sueños y proyectos. “¡Con mucha fe lo lograremos!”, puntualizó.

SOBRE SU CUARENTENA CON FARFÁN

Hace unos días, Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para hablar por primera vez de su cuerentena al lado del futbolista Jefferson Farfán.

La cantante señaló que ella se viene recuperando de una operación a los riñones y publicó los resultados de su prueba de COVID-19, la cual es negativa.

"Yo he estado internada casi tres semanas en la clínica porque me operaron de los riñones. Cuando me dieron de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo", señaló la intérprete de "Y le dije no".

Asimismo, recalcó que se vio obligada a compartir el resultado de su prueba de COVID-19 para acabar con las especulaciones de que ella tiene coronavirus, luego de que se confirmara que Jefferson Farfán dio positivo.

"Me veo en la obligación de poner mi prueba, que salió negativo, para que ya dejen de decir cosas que no son, no me jugaría con un tema tan delicado", agregó.

Finalmente, la salsera mencionó que ella y Jefferson Farfán se encuentran "bien" y se vienen recuperando.

