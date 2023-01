Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt han negado tener una rivalidad en más de una ocasión. | Fuente: Instagram

¿Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt tienen una rivalidad? Esta pregunta ha sido dirigida a las artistas en más de una ocasión, pero ambas han negado la existencia de dicha enemistad. Recientemente, la intérprete de “Y el dije no” aclaró que no tiene muchas amistades en el mundo de la música.

“Siempre lo he dicho, yo no tengo ningún tema con nadie (…) No tengo una amistad con Daniela Darcourt. Soy muy selectiva, no tengo amistades en este ambiente. Mis amistades son mi familia, tengo conocidos como Amy (Gutiérrez). No es que yo tenga amistad con muchos colegas, me llevo bien con varios”, dijo Plasencia a América Espectáculos.

Sobre Amy Gutiérrez, con quien incluso ha compartido una canción el pasado diciembre, la salsera peruana señaló que tiene un poco más de cercanía por lo que han vivido juntas. “Con Amy tengo un poco más de afinidad porque hemos compartido los Premios Heat, entonces ahí la conocí un poco más”, agregó.

Las declaraciones de Yahaira Plasencia llegan luego de que Gutiérrez expresara que se deberían dejar las rivalidades de lado al referirse a ella y Daniela Darcourt. No obstante, la ex pareja de Jefferson Farfán niega haberse incomodado por los comentarios de la joven cantante de salsa.

AMY GUTIÉRREZ HABLA SOBRE SUS COLEGAS

“La idea de hacer música es la unión. Debemos de seguir el ejemplo de otros países, donde se juntan cinco artistas para hacer una canción. Dejar un poco de lado lo personal y ver el lado profesional”, indicó Amy Gutiérrez unos días atrás sobre las presuntas fricciones entre Plasencia y Darcourt.

Además, agregó que todas deberían unirse para que le den una buena imagen a los productores que están volteando a ver el talento que tiene el Perú: “Que una no vea por una, sino por todo el país para que los productores vean al Perú, tenemos que seguir el ejemplo de otros países donde muchos artistas se juntan”.

