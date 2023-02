La salsera peruana hizo una reflexión acerca de su recorrido artístico. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia hizo un repaso de su carrera artística y reveló que pensó en renunciar más de una vez. A pesar de que su recorrido como cantante solo empezó hace un par de años, su vida profesional tomó un rumbo diferente desde que empezó a trabajar con el productor Sergio George a comienzos del 2020.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Patrona de la salsa’ compartió un video de uno de sus conciertos, en donde hacía una reflexión de todo lo que ha vivido como una de las voces de nuestro país. Según contó, realmente fue complicado encontrarse a sí misma y seguir adelante.

“Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso, me he perdido tantas veces que he querido renunciar; pero entendí que cada paso cuenta, cada intento es un logro, que cuando una puerta se te cierra, hay otra que se abre”, escribió Yahaira Plasencia luego de haber tenido un año de lanzamientos con “Cobarde” y “ULaLa”.

“Hace más de un año esta canción me abrió muchas puertas y prometo seguir dando todo de mi por ustedes mis #YahaLovers”, agregó en referencia a “Y le dije no”, uno de sus hits a nivel nacional. En el clip, canta en vivo el conocido tema musical mientras va acompañada de su orquesta.

NO TIENE AMISTADES

Unos días atrás, Yahaira Plasencia aclaró que no tiene muchas amistades en el mundo de la música. La respuesta vino después de que fuera consultada sobre su supuesta rivalidad con su colega Daniela Darcourt.

“Siempre lo he dicho, yo no tengo ningún tema con nadie (…) No tengo una amistad con Daniela Darcourt. Soy muy selectiva, no tengo amistades en este ambiente. Mis amistades son mi familia, tengo conocidos como Amy (Gutiérrez). No es que yo tenga amistad con muchos colegas, me llevo bien con varios”, dijo la artista en América Espectáculos.

