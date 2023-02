Yahaira Plasencia se pronunció sobre una posible demanda de Melissa Klug. | Fuente: Composición

Yahaira Plasencia se pronunció sobre la posible demanda de Melissa Klug, quien no estuvo de acuerdo que la salsera hablara de sus hijos en el programa de Magaly Medina.

La cantante no quiso ahondar en el tema, pero mencionó que aún no ha recibido ninguna carta notarial y que no tiene problemas en afrontar una posible demanda con su equipo de abogados.

"Mis abogados pueden responder, no tengo ningún problema", dijo Yahaira Plasencia al programa "Magaly TV: La firme". Además, recalcó que ella no mencionó el nombre de los hijos de Jefferson Farfán cuando visitó el set de la popular 'Urraca'.

Finalmente, se refirió a la polémica que surgió entre su hermano Jorge Plasencia y Daniela Darcourt, quien lo acusó de presuntos ataques en una discoteca el último fin de semana.

"Ya se aclaró el tema, no tengo más que decir. Hay que tener más cuidado a la hora de hablar", agregó Yahaira Plasencia en referencia a las declaraciones de Daniela Darcourt.

¿QUÉ PASÓ CON MELISSA KLUG?

Tras la comentada entrevista de Magaly Medina a Yahaira Plasencia, Melissa Klug evalúa enviarle una carta notarial a la cantante por hablar de sus hijos tras la alfombra roja de la película de Jefferson Farfán.

La conductora señaló que la madre de los hijos del futbolista le enviará un documento notarial a la cantante y, además, recordó que la confrontación entre ambas viene desde hace años.

"¡Qué bárbaro! No hay cuando se detengan porque, a veces, cuando una se calla, la otra le dispara. Esta es una pelea que no tiene cuando acabar. En este sentido Melissa ha sido muy clara porque lo que ella ha dicho públicamente que Yahaira Plasencia ha sido la culpable de la debacle de su familia y de que se acabara su relación con Jefferson", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora mencionó que ella no cree que la cantante haya sido la culpable del fin de la convivencia entre Melissa Klug y Jefferson Farfán porque esa "relación" ya estaba bastante "deteriorada".

"Yo creo que una relación de este tipo no hay culpables. Una relación cuando ya está deteriorada puede venir cualquier persona y la puede terminar de romper. Esta es una telenovela por capítulos que la vemos todos los días", agregó.

