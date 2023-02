Yahaira Plasencia dio detalles sobre su relación con su familia. | Fuente: Instagram

Apenas pasó menos de un día desde que Yahaira Plasencia estrenó “Cobarde” y el sencillo ya cuenta con más de 500,000 visualizaciones en YouTube. El lanzamiento de este nuevo tema coincidió, además, con la avant premiere de “La Foquita: El 10 de la calle”, evento al que la salsera asistió junto a la mamá y la hija mayor de Jefferson Farfán.

Ambas noticias han dado mucho que hablar y, en conversación con Radio Capital del Grupo RPP, la cantante de “Y le dije no” contó las expectativas que tiene de su carrera tras el éxito de su última canción. Una de ellas, precisamente, es la posible promoción del sencillo en ciudades del extranjero como Miami, Puerto Rico y Nueva York.

Este viaje también abriría la posibilidad de que la salsera se mude a otro país para potenciar su carrera de la mano de su productor Sergio George. Sin embargo, según confesó, “el Rímac siempre va a estar en mi corazón”. “Y tengo todavía mi casita en el Rímac, ahí está. Mis papás van a estar conmigo. No creo que me los lleve, podrían irme a ver, pero tengo que ir por mi sueño. Si yo voy a estar bien, sé que mi familia va a estar bien”, añadió.

Al ser consultada acerca de cuánto extrañaría a su familia, Yahaira no dudó en responder: “Mi sueño es comprarles una casa a mis papás. Ellos tienen que entender: si yo vuelo con mis propias alas es por un futuro mejor. Para estar con Sergio, con mi equipo de trabajo, estudiar inglés, prepararme. Además, mi mamá y mi papá tienen 4 hijos más”.

UNA FAMILIA UNIDA

De acuerdo con Yahaira Plasencia, su infancia estuvo marcada por carencias económicas, pero no por la falta del calor de su hogar. “Nosotros vivíamos en una casita súper chiquita, ni siquiera había sala comedor, nada. Una habitación, baño y nada más. Los siete, pero los siete juntos. Así yo crecí con mamá, papá y hermanos. Una familia bonita: Navidad los siete, Año nuevo los siete”, contó a Mónica Cabrejos.

Así, la cantante de “Cobarde” destacó que similar situación atravesó Rosario Guadalupe, mamá de Jefferson Farfán. “Si a la señora Charo le costó mantener a Jefferson, imagínate”, dijo. Y a continuación relató cuánto ha cambiado actualmente su vida y la de su familia a raíz de su éxito cobró como artista.

“Hace poco mi mamá estaba en el sur, alquiló una casa de playa para mis papás y mis hermanos. Yo me tuve que ir porque tuve que grabar con Sergio, pero estaban contentos ellos”, refirió.

Incluso se animó a manifestar que cuando hay noticias adversas sobre ella, les aconseja a sus padres que se desconecten de la televisión o las redes. “Papá, mamá, no vean, no hagan caso. A veces veo a mi mamá que se pelea en el Facebook. Le digo que no haga eso, porque me perjudica a mí y se perjudica ella”, expresó.

