Mayra Goñi marca distancia con Yahaira Plasencia: 'Ni siquiera sentí que existiera'

El regreso de Yahaira Plasencia al reality de Gisela Valcárcel, "El dúo perfecto", fue comentado por algunas de las participantes que mostraron su incomodidad con su presentación junto a los competidores al ritmo de "Y le dije no". Entre ellas, la actriz Mayra Goñi quien confirmó que la cantante no la saludó ni le habló pese a que han coincidido varias veces.

"Ni siquiera sentí que existiera (Yahaira). Yo estaba gozando la canción... me incomodó la presencia de Yahaira. Ella tampoco saludó a los que no conocía. Yo solo hice lo que tenía que hacer, mi parte de la canción, para gozar y ya. Seguro no me ha visto, tan flacuchenta que soy. Yo sí la recuerdo, nos hemos cruzado muchas veces", mencionó.

Además de Goñi, la cantante cubana Daylin Curbelo arremetió contra la salsera Yahaira Plasencia, a quien criticó por su interpretación del tema “Y le dije no”. “He visto que tuvo un problema, que se desafinó. Pero ya es un tema de ella, porque ella es así, es desafinada”, manifestó.

Sin duda, la presencia de la expareja de Jefferson Farfán despertó asperezas en otras participantes del reality. Y es que, a la intérprete cubana, también se sumó su compañera Vernis Hernández, quien aseguró que no fue saludada por Yahaira: “Debe haber saludado a las personas que han trabajado con ella acá. Ella es como un caballito, no mira al costado”.

¿ESTÁ ENAMORADA?

La cantante salsera Yahaira Plasencia regresó al reality de Gisela Valcárcel, "El dúo perfecto", para ser parte de un desafío que otorgaría dos puntos extras a un dúo. Durante su presentación, y antes de interpretar "Y le dije no", la popular 'Señito' le consultó si podía hacerle algunas preguntas de su vida sentimental.

"¿Y si yo te pregunto algo de tu vida privada, tampoco me vas a contestar?", le preguntó Gisela. "Depende de qué pregunta, pues Gise", mencionó la cantante.

"Yo te pregunté la vez pasada si estabas enamorada, nada más quiero que me digas si estás enamorada", le preguntó Valcárcel. "Estoy feliz", dijo Yahaira Plasencia, poniendo punto final a las preguntas.

