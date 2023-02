La cantante Yahaira Plasencia reveló que se emocionó hasta las lágrimas en el estreno de 'La Foquita: El 10 de la Calle'. | Fuente: Instagram/LFante Films

Tras el estreno de "La Foquita: El 10 de la calle", la salsera Yahaira Plasencia comentó la cinta peruana que recoge las etapas más importantes de la vida del jugador Jefferson Farfán. La cantante contó a Domingo al Día haberse emocionado hasta las lágrimas al ver la historia del futbolista reflejado en la pantalla grande.

“Increíble, me tocó mucho. Todo el cine estaba llorando, todas las butacas estaban en lágrimas totales”, reveló la intérprete de “Y le dije que no”. Cuando se le consultó si ella también lloró, agregó: “Sí, claro. Fue fuerte porque me hace recordar mucho a mis padres, mi mamá también es una mamá que ha limpiado casas, ha lavado ropa, ha planchado por darnos un plato de comida a mis hermanos”.

En la película de Farfán se relata las complicaciones que tuvo su madre Charo para lograr que su hijo cumpla sus sueños de ser jugador de fútbol profesional. Sin embargo, ninguna situación la detuvo para continuar apoyándolo durante gran parte de su vida.

En esa misma línea, Yahaira Plasencia compartió una historia en Instagram sobre "La Foquita: El 10 de la calle", donde añadió una etiqueta a Jefferson Farfán y escribió “recomendada”. La película biográfica del futbolista de la selección peruana se proyecta en cines a nivel nacional.

La salsera recomendó la película de Jefferson Farfán en Instagram. | Fuente: Instagram

SOBRE SU RELACIÓN

Durante la presentación de su nuevo videoclip en “Magaly TV: La firme”, Yahaira Plasencia negó ser pareja del delantero, y aseguró que ninguno de los dos sabe lo que podrá pasar en el futuro en su relación.

"No, no somos pareja. Somos dos personas que nos queremos, nos valoramos, nos estimamos y nadie sabe qué puede pasar", comentó la artista de 25 años en el programa de Magaly Medina.

"Jefferson es una persona muy especial y creo que para él yo también lo soy. Este es un tema que yo ya hablé, pero ustedes me van a seguir viendo con él. Tenemos una bonita relación", agregó.

Te sugerimos leer