Yahaira Plasencia dedicó 'Para dormir contigo' a Shantall. | Fuente: Instagram

La cantante Yahaira Plasencia y la hija de Betina Onetto, Shantall, mantienen una gran amistad, pese a la distancia, pues ambas han expresado el cariño que se tienen.

Tras el fallecimiento del padre de Shantall, la salsera aprovechó para interpretar uno de los temas que más le han solicitado sus seguidores, para dedicárselo a su colega.

"Siempre trato de leer todos todos los mensajes que me envían y, en varios, me pidieron este tema. Que por cierto me encanta", señaló Plasencia sobre la canción "Para dormir contigo" de Aranxa. "Shantall, para ti con mucho cariño. Te quiero", agregó.

El clip, en el que Yahaira Plasencia luce con ropa sport y una gorra negra, alcanzó miles de reproducciones y recibió cientos de comentarios, entre ellos el de la misma Shantall.

"Gracias mi bella diva. Gracias por tus palabras hoy y gracias por esto. Siempre estaré orgullosa de ti. Lo más bello es como amas a Dios sobre todas las cosas y eso siempre se reflejará en tu voz. Te quiero mucho", escribió la artista.

PERDIÓ A SU PADRE

Shantall Young Oneto comunicó a través de sus redes sociales que su padre, Richard Bimbo Macedo, falleció a causa de cáncer. La cantante publicó una foto de ambos despidiéndose de él:

“Lamento comunicarles que mi papito, Richard Bimbo Macedo, nos dejó esta madrugada tras una lucha con el cáncer”, se lee en el post. Por otro lado, la hija de Bettina Oneto aseguró que no habrá velorio por la situación que vive el mundo:

“No tendremos un velatorio abierto dada la coyuntura”, finaliza su mensaje la popular cantante peruana. La artista de 43 años asegura que recordará con una sonrisa a su padre quien estuvo acompañándola y apoyándola en todo momento.

