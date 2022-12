Yahaira Plasencia: La salsera está grabando su nueva canción “La maletera”

Yahaira Plasencia sigue sorprendiendo a sus miles de seguidores. Esta vez porque se reveló que se encuentra en Colombia grabando su nueva canción que tendrá un particular nombre: “El baúl (La maletera)”

Esto fue revelado por el productor de la cantante, Sergio George, a través de la publicación de una foto en sus stories en la que se ve a Yahaira Plasencia junto a Eliot ‘El mago de oz’, el productor del nuevo tema.

“Grabando en los estudios ‘El baúl’ (La maletera). Medellín, Colombia”, escribió Sergio George en su cuenta de Instagram confirmando el nuevo nombre.

Yahaira Plasencia: La salsera está grabando su nueva canción “La maletera” | Fuente: Instagram Yahaira Plasencia

Este peculiar nombre ha causado gran sorpresa porque cabe recordar que hace unos meses la salsera Yahaira Plasencia protagonizó un embarazoso momento al esconderse en la maletera de un auto para evitar una intervención policial mientras participaba en una celebración de cumpleaños en plena pandemia.

Polémica por Ulalá

Mientras se aleja de los escándalos por la polémica que causó con la celebración de su cumpleaños en una fiesta clandestina en plena pandemia, la popular ‘Patrona de la Salsa’ se pasea por otros países y conversa con medios de comunicación extranjeros acerca de su carrera y próximos proyectos profesionales.

Hace unos días, la salsera brindó una entrevista al espacio radial “La Salsa de Hoy”, de Puerto Rico en el que aseguró que el nombre de su tema con Randy y Daniel ‘El Travieso’ es una expresión que se utiliza comúnmente en nuestro país. “Me imagino que ya ‘Ulalá’ es una palabra común en el Perú”, le consultó el locutor de la radio.

“Exactamente, sí”, afirmó Yahaira Plasencia y agregó que su tema ha convertido en un éxito en el público peruano por el coro: “Se ha hecho bastante, más que todo la parte del corito, del ‘ULaLa’. A la gente le gusta. Cuando queremos comer algo rico empezamos a decir ‘Ulalá’, entonces como que se ha pegado bastante eso”.

Su carrera musical

Yahaira Plasencia hizo un repaso de su carrera artística y reveló que pensó en renunciar más de una vez. A pesar de que su recorrido como cantante solo empezó hace un par de años, su vida profesional tomó un rumbo diferente desde que empezó a trabajar con el productor Sergio George a comienzos del 2020.

En su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Patrona de la salsa’ compartió un video de uno de sus conciertos, en donde hacía una reflexión de todo lo que ha vivido como una de las voces de nuestro país. Según contó, realmente fue complicado encontrarse a sí misma y seguir adelante.

“Encontrarme a mí misma ha sido un largo proceso, me he perdido tantas veces que he querido renunciar; pero entendí que cada paso cuenta, cada intento es un logro, que cuando una puerta se te cierra, hay otra que se abre”, escribió Yahaira Plasencia luego de haber tenido un año de lanzamientos con “Cobarde” y “ULaLa”.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer