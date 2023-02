Maritza Rodríguez fue jefa de prensa de Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram

Maritza Rodríguez, quien fue jefa de prensa de Yahaira Plasencia por cerca de cinco años, señaló que la salsera le tiene una deuda pendiente de más de dos años de trabajo. “Que me pague lo que me corresponde”, dijo.

De acuerdo a lo conversado con el diario Trome, el representante de Yahaira Plasencia y los abogados de Maritza Rodríguez están tratando de llegar a un acuerdo para que ambas puedan cerrar el tema.

“Su representante, que es su hermano Javier Plasencia, se ha comunicado con mis abogados, el estudio del doctor Omar Chehade, y hay una intención de conciliar. Esperemos que la reunión de hoy (ayer) sea positiva y se dé por concluido el tema, así como dieron por finalizado el trato laboral”, señaló Rodríguez.

“El monto me lo reservo. Yo estoy con ella desde su lanzamiento como solista, se me adeuda aproximadamente más de dos años de trabajo. Mis abogados están viendo cuánto es lo que me corresponde”, añadió.

Asimismo, la comunicadora señaló que no tiene contacto directo con la intérprete de “Y le dije no” y consideró que la artista se equivocó al despedirla a través de WhatsApp.

“Ella ha declarado que está ocupada, hasta para decirme personalmente que ya no trabajamos está ocupada. Creo que no lo merecía y no es lo correcto. Es una chica talentosa, pero se equivocó, como se ha equivocado muchas veces”, sostuvo.

EL DESPIDO

En entrevista con el programa "Válgame", Rodríguez indicó que se enteró de que Yahaira Plasencia suspendió sus servicios vía redes sociales y señaló que no esperaba ese accionar de la cantante se salsa, luego de trabajar juntas y mantener una amistad por más de cinco años.

"Esto no se hace con quien estuvo a tu lado en todo momento. Me da pena porque no sé qué cosas pueden venir de aquí en adelante (...) Es lamentable haberme enterado de esa manera (por redes sociales). Creo que no me lo merecía. No era la forma, pero así se dieron las cosas", dijo Maritza Rodríguez.

