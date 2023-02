La salsera peruana rechazó la posibilidad de la llegada de un nuevo amor en su vida. | Fuente: Difusión

A sus 26 años, Yahaira Plasencia se ha convertido en las artistas peruanas más populares dentro y fuera de nuestro país. Luego de dar fin a su relación con Jefferson Farfán, la salsera tiene planes únicamente en el ámbito profesional y deja de lado el amor para concentrarse en su carrera.

En conversación con “América Hoy”, la cantante presentó su nuevo tema “Ulalá” y conversó con Ethel Pozo y Renzo Schuller sobre los últimos acontecimientos en su vida profesional y personal. “Si se aparece el genio de la lámpara mágica y te concede un deseo, entre ganarte la lotería, cantar a dúo con Tito Nieves o que llegue el amor de tu vida, ¿qué eliges?”, le consultó el conductor.

“Lindo cantar con Tito Nieves, sería un honor; ganar la lotería para seguir invirtiendo en mi carrera, buena opción. ¿Que llegue el amor de mi vida? No, eso no necesito por el momento. Me gustaría ganar la lotería para seguir invirtiendo en mi carrera”, respondió Yahaira Plasencia dejando claro que un nuevo romance no es prioridad ahora mismo.

En ese sentido, Plasencia aseguró que tiene planeado centrarse en su música por ahora: “Tengo 26 años y quiero experimentar, quiero enfocarme en mi carrera... Por ahí a los 34 quisiera tener mi primer hijo, me gustaría casarme; pero por ahora estoy en el momento de enfocarme en mi carrera, de hacer dinero”.

TAMPOCO SE CIERRA AL AMOR

Para la popular ‘Patrona’, una ruptura amorosa debe guardar un tiempo para procesar y pensar, y lo que está haciendo ahora es enfocarse en sus nuevos proyectos musicales. Consultada sobre si se debería "guardar luto" al terminar una relacion respondió:

“Pienso que todo tiene un proceso, ahora estoy proyectada en mi carrera. No tengo tiempo ni para mí ni para mi familia... Creo que sí, pero ahora estoy enfocada en mi carrera, esa es mi prioridad”, expresó la cantante. “Eso depende de cada uno, yo te hablo por mí (…) Lo que hagan los demás o dejen de hacer, cuando uno es soltero es libre de hacer lo que quiera”, agregó.

Sin embargo, Yahaira Plasencia tampoco se niega a volver enamorarse en algún tiempo. “Eso no quiere decir que le cierre las puertas al amor, por si sale algo por ahí... Desde ahorita digo, por si sale un ‘ampay’ o algo, ya saben”, apuntó.

