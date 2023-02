Yahaira Plasencia defiende su apelativo. | Fuente: Instagram

Como se sabe, Yahaira Plasencia suele añadir 'La Patrona' en sus temas y en sus publicaciones de las redes sociales; sin embargo, Sonia Morales aseguró que ella ha patentado el apelativo.

En ese sentido, Plasencia defendió su nombre y recalcó, entre risas, que ella se considera "La Patrona de la Salsa". “Ahh, me tiro flores, por ser 'La patrona de la salsa'”, dijo la intérprete de "Y le dije no", durante el programa "Mujeres al mando".

RECLAMA SU APODO

La intérprete de música andina aseguró que ella patentó el nombre ante el Indecopi. Y le dejó clara la situación a la cantante y expareja de Jefferson Farfán.

"Sé que la señorita Yahaira dice que es ‘La Patrona’. Por favor, que revise los registros legales donde yo figuro con esa frase desde hace 10 años. Le hago saber a la señorita que ese nombre lo tengo patentado no de ahorita, sino hace varios años", indicó la artista a El Popular.

Por otro lado, Sonia Morales descartó tomar medidas legales contra Yahaira Plasencia. Si bien, en el pasado lo pensó, cambió de opinión y ahora lo considera una pérdida de tiempo.

"Algunos me recomendaron que lo haga [interponer demanda], pero ahora considero que sería una pérdida de tiempo, pues todos estamos más preocupados por la pandemia”, recalcó.

DESCARTA NUEVO ROMANCE

En conversación con “América Hoy”, la cantante presentó su nuevo tema “Ulalá” y conversó con Ethel Pozo y Renzo Schuller sobre los últimos acontecimientos en su vida profesional y personal. “Si se aparece el genio de la lámpara mágica y te concede un deseo, entre ganarte la lotería, cantar a dúo con Tito Nieves o que llegue el amor de tu vida, ¿qué eliges?”, le consultó el conductor.

“Lindo cantar con Tito Nieves, sería un honor; ganar la lotería para seguir invirtiendo en mi carrera, buena opción. ¿Que llegue el amor de mi vida? No, eso no necesito por el momento. Me gustaría ganar la lotería para seguir invirtiendo en mi carrera”, respondió Yahaira Plasencia dejando claro que un nuevo romance no es prioridad ahora mismo.

Te sugerimos leer