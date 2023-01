Cielo Torres se comparó con Yahaira Plasencia y resaltó que ella sí 'canta y baila'. | Fuente: Composición

La actriz y cantante Cielo Torres no se guardó nada. La intérprete se pronunció sobre la salsera Yahaira Plasencia y no dudó en criticar su trayectoria por estar más cerca de los romances que del arte.

“Yo sí canto, bailo y hago algo que ella [Yahaira] no hace: escenifico… Es que a veces de tanto bailar, te olvidas de interpretar”, dijo la exconcursante de “El artista del año”. Y es que, para Torres, la presencia mediática de la joven se debe a su relación con el futbolista Jefferson Farfán.

“Yahaira ‘chambea’ en esto hace tiempo. Su relación [con Jefferson Farfán] impulsa su carrera en los medios, que quieren saber de ella… Y bueno, así es como está presente y como está manejando su carrera”, señaló la intérprete de Alma Bella en el programa “Mujeres al mando”.

Tras estas críticas, Cielo Torres resaltó que cada uno tiene su propia manera de desarrollar una carrera, aunque ella no esté de acuerdo con las utilizadas por Yahaira Plasencia. “Yo sí creo en el talento de las personas, pero cada quien con su estilo. A mí no me gusta lo que hace, no lo comparto”, indicó.

YAHAIRA Y SU BIOGRAFÍA

La semana pasada, la cantante Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al no descartar que escribiría una autobiografía. "Si se da la oportunidad, sería chévere. Yo creo que tengo mucho para escribir, pero no sé, ahorita estoy enfocada en mi música", dijo al diario El Popular cuando fue consultada sobre la posiblidad de escribir un libro.

Además, la intérprete de "Y le dije no" respondió al comentario de Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy 2019 que mencionó que admira a muchos cantantes nacionales.

"En realidad, son opiniones de tantas personas. No eres monedita de oro para que gustes a todo el mundo, se respeta. Yo creo que los dos Grammys que ha ganado son premios para el Perú. No tengo que decirle nada. Se admira y se respeta", mencionó.

