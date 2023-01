Yahaira Plasencia agradece a Dios en su nueva canción por hacerla una mujer fuerte. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia subió un vídeo a sus redes sociales donde se le escucha cantar un tema dedicado a Dios. La salsera confesó sentirse alegre de compartir con sus seguidores su amor por él, ya que le ha ayudado a ser una mujer fuerte pese a las adversidades.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Cobarde” compartió con sus fanáticos su nuevo éxito: “Señor, tanto tiempo esperé para cantarte. Entraste en mi corazón y en mi vida a los 8 años, y desde ahí creo y confío en ti Padre”, se lee en las primeras líneas.

“Con esta canción te doy gracias por todo, me has puesto en el camino las pruebas más fuertes de mi vida, pero me hiciste una mujer fuerte y me enseñaste que: SI ESTOY CONTIGO, ¿QUIÉN CONTRA MÍ? Gracias, mi Señor, gracias infinitas, tienes el plan perfecto para mí”, asegura Yahaira Plasencia.

Por otro lado, confirmó que próximamente estará lanzando su nuevo tema: “Posdata: No pude aguantarme y regalarle un pedazo de esta canción que tanto me gusta, esperen pronto por la versión grabada”.

Cabe resaltar que la salsera peruana sigue sumando éxitos, pues está trabajando de la mano con el productor de las estrellas, Sergio George; además, muchos de sus fanáticos le animan a que siga sus sueños.

Asimismo, la intérprete de 'Y le dije no' manifestó sus deseos de regresar al Perú para seguir haciendo música, pues debido al cierre de fronteras en Rusia, donde pasa la cuarentena junto al futbolista Jefferson Farfán, no ha podido conseguir un vuelo.

“Quiero que abran las fronteras aquí (Rusia) para poder ir a Miami o Perú y grabar unos temas pendientes, esa es mi mayor preocupación. Aquí todo está complicado, no abren las cosas... pero es falso que esté buscando un vuelo humanitario, solo espero que todo empiece a funcionar y seguir con mis proyectos”, comentó.

ELIMINA ‘COBARDE’ DE YOUTUBE

El pasado 31 de enero, Yahaira Plasencia lanzó el videoclip de su tema “Cobarde”, grabado bajo la guía del productor Sergio George, que hasta el momento había logrado acumular millones de reproducciones en todo el mundo.

Sin embargo, a principios de junio, la salsera anunció en sus redes sociales que dicho material fue eliminado de la plataforma de YouTube. “Estoy bastante apenada”, dijo Plasencia en sus ‘stories’ de Instagram.

“Es lamentable: mi videoclip de ‘Cobarde’ lo han borrado de YouTube”, añadió la cantante. “Es una lástima, estamos tratando de solucionar este tema. Igual, muchísimas gracias por todos sus mensajes. Les mando un súper beso y mucha fe en que esto se va a solucionar”, expresó.

Te sugerimos leer