Yaco Ezkenazi y Natalie Vértiz reaparecen juntos, después de un momento de distanciamiento.

Yaco Eskenazi apareció en la cuarentena junto a Natalie Vértiz, después de que el conductor confirmó que hubo un distanciamiento entre ambos. Como se recuerda, a finales del año pasado, el fallecimiento de su padre fue la razón por la que se mantuvo distanciado de la modelo, debido a que necesitaba un espacio para estar solo.

La relación de la pareja se recuperó y ellos reaparecieron, ante las cámaras de televisión, en el programa “Estás en todas” para mostrar cómo llevan la cuarentena en familia. En ese sentido, Eskenazi y Vertiz revelaron cuál es su secreto para mantener su relación durante el aislamiento social.

“El secreto es comunicarnos y que cada uno tenga su espacio, su rol establecido dentro de la casa. No me meto en sus cosas, ella tampoco se mete en las mías”, expresó Yaco Eskenazi. “Cada uno es libre de hacer lo que quiera y que realmente está sintiendo. Se trata de no juzgarlo y que se conozcan en este proceso”, agregó Natalie Vértiz.

DIVISIÓN DE LABORES

En ese sentido, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” compartió cómo se dividen las labores de casa en estos momentos de cuarentena. Además, la ex Miss Perú está siguiendo el ejemplo de otros artistas y enfoca su tiempo libre en la repostería, tal como ha mostrado a través de sus redes sociales.

“Yo me encargo del segundo piso, limpio la terraza, la sala de arriba, veo a los perritos. Natalie se encarga de repostería y compras”, dijo Yaco Eskenazi en “Estás en todas”. “Hoy es mi día para salir a comprar”, respondió la modelo sobre la restricción de cuarentena para hombres y mujeres dictada por el presidente Martín Vizcarra.

Por otro lado, Natalie Vértiz se sinceró sobre cómo lidia para educar a su hijo en casa, debido a la suspensión de las clases hasta mayo por el coronavirus. La modelo peruana piensa que los niños también deberían tener un respiro con todos los deberes que tienen en la etapa escolar.

“Tiene 6 años, él no sabe usar la laptop. Yo tengo que estar ahí pendiente de qué escucha”, reveló sobre la enseñanza de su hijo. “Creo deberíamos darles un respiro a los chicos, porque no somos profesores (…) Lo que sí intento hacer con Liam, es que lea todos los días”, agregó.

