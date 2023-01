Yaco Eskenazi asegura que la cuarentena ha fortalecido su relación con Natalie Vértiz. | Fuente: Instagram

El exchico 'reality' Yaco Eskenazi y la modelo Natalie Vértiz están sacando provecho al aislamiento social obligatorio, pues el tiempo que permanecen juntos les está sirviendo para fortalecer su relación.

Según indicó el conductor, la cuarentena ha sido como una bendición, luego de confesar que hubo un distanciamiento debido al trabajo su esposa y a sus propias emociones tras el fallecimiento de su padre.

“De verdad que esta situación ha sido como un regalo de Dios para nosotros porque definitivamente se había hecho una distancia entre Natalie y yo por sus constantes viajes. Ahora que pasamos los días enteros juntos, hemos reconectado como familia", afirmó Yaco Eskenazi al diario La República.

"Hoy en día, te puedo decir que todas la heridas están curadas y que todo está perfecto en mi hogar”, añadió el conductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Además, no descartó sorprender con la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Sobre la pandemia por el nuevo coronavirus, Yaco Eskenazi instó a los peruanos a unirse a la cuarentena para así vencer a la enfermedad, que ya ha dejado más de cien muertos en el Perú.

"A este virus lo matan la unión y la solidaridad, si no estamos juntos en esto, va a ser muy complicado salir bien librado de esta difícil situación. De mi parte, estoy cumpliendo 100% con todo. Lo que dice nuestro presidente, incluso cuando he tenido un malestar estomacal, he preferido tomar lo que tenía en casa contal de no salir”, comentó.

MOTIVOS DE DISTANCIAMIENTO

Yaco Eskenazi confesó, a inicios de marzo, que nunca se separó de su pareja Natalie Vértiz, pero que si tuvo un breve distanciamiento luego de que el padre de este falleciera el 31 de diciembre.

En una rueda de prensa, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” indicó cómo fue esa etapa para él. "Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me alejé un poco de mi esposa", indicó.

