'Mi mamá cocina mejor que la tuya' cumple tres años al aire junto a Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. | Fuente: Instagram

“Mi mamá cocina mejor que la tuya” cumple tres años al aire y sus conductores se mostraron felices por la gran acogida que ha tenido con el público. Yaco Eskenazi y Ethel Pozo han demostrado la amistad que tienen frente a la pantalla, lo que ha contribuido el éxito de este programa.

El exchico reality agradeció a sus seguidores por permanecer conectados cada domingo a las 7 p.m. por América Televisión: “Estoy muy contento, pero más que eso, agradecido. El programa se hace con mucho cariño, pensando en la familia, en divertir a todos en sus casas, y al lograr ese objetivo yo ya estoy feliz”, asegura Eskenazi.

De acuerdo con el presentador, el éxito “Mi mamá cocina mejor que la tuya” se debe a que el Perú es un país reconocido por su gastronomía y mejor si se hace en casa junto con la familia:

“Ambos somos personas muy familiares, somos padres, nuestra principal preocupación en la vida es criar bien a nuestros hijos y la comida es el principal centro de reunión familiar”, comenta Yaco.

A sus comentarios se unió Ethel Pozo quien aseguró que, ser el programa número uno “se debe a que la cocina, la competencia de recetas, el saber o no cocinar, es un tema muy familiar”.

INICIOS DEL PROGRAMA

Por su parte, la hija de Gisela Valcárcel se animó a contar cómo fue que nació “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. “Me llamaron para el casting y tuve que improvisar”, asegura la conductora.

Además, asegura que es uno de sus mejores recuerdos ya que cuando vio a Yaco Eskenazi, que también estaba haciendo su audición, se sintió tranquila porque son amigos y había confianza. Cabe resaltar que Ethel Pozo no tenía experiencia en la conducción, sin embargo, la producción la escogió porque sabía transmitir lo que decía con su naturalidad.

Finalmente, Yaco Eskenazi se sintió agradecido con Gisela Valcárcel por haberle dado la oportunidad de mostrar otra faceta y no quedarse estancado como chico reality:

“Ella no solo me regaló su cariño sino que, también, me dio herramientas para aprender. Gisela y Michelle (Alexander) son mis madrinas televisivas. Estoy muy agradecido”.

