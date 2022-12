Yaco Eskenazi habló sobre su relación con Natalie Vértiz | Fuente: Instagram

Durante la conferencia de prensa para anunciar la nueva temporada de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, el conductor del espacio dominical, Yaco Eskenazi, fue consultado sobre la relación con su esposa Natalie Vértiz, luego de que confirmara un distanciamiento.

El exchico reality se sinceró ante la prensa y contó que la muerte de su padre, quien falleció a inicios de este año, fue un duro golpe para él, por lo que le ha costado bastante tiempo superarlo y ello afectó en su relación conyugal.

"Todas las personas somos diferentes y tenemos formas diferentes de asumir el dolor. Asumir la pena. A mí mi personalidad me hace ponerme para adentro. No hablo mucho, me pongo un poco nostálgico. Todo me fastidia y me pongo renegón", señaló Yaco Eskenazi al diario El Popular.

En ese sentido, afirmó que hubo un distanciamiento con Natalie Vertiz, pero ello no tenía nada que ver con una pelea, sino que él estaba asumiendo la pena de perder a su padre a su manera.

"No necesariamente era una pelea. El que yo esté en ese estado hace que no te acerques no compartas con tu pareja. A eso también se le suma que ella viaja. Entonces si hubo un distanciamiento. La palabra distanciamiento no significa que nos separamos o no estamos juntos", aclaró.

Yaco Eskenazi además indicó que su esposa lo ha acompañado en los momentos necesarios, por lo que no tendría nada que reprocharle, y respaldó que la modelo no haya detenido sus actividades en algún momento.

"Ella estaba en un lugar y yo en el otro, asumiendo mi pena. Y ella en lo suyo en su chamba. Ella no puede parar de trabajar porque Yaco está triste", agregó. "Ella me acompañó en lo que tenía que acompañarme. Gracias a Dios me siento mejor. Estoy volviendo hacer el Yaco simpático de antes. Eso hace que la relación fluya y se sienta mejor", sentenció.

Finalmente, Eskenazi manifestó que jamás hubo la intención de una separación con Vertiz. "Yo soy una persona que pelea las cosas hasta el final", recalcó al respecto.

Te sugerimos leer