Padre de Yaco Eskenazi falleció en Año Nuevo. | Fuente: Instagram

El padre de Yaco Eskenazi falleció el 1 de enero de 2020, así lo confirmaron las conductoras del bloque de espectáculos de América Televisión, Silvia Cornejo y Valeria Piazza.

En dicho programa presentaron un informe sobre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, quienes mantienen una relación estable, pese a los diversos rumores de una ruptura, debido a que ya no comparten publicaciones juntos en redes sociales y muchos de sus seguidores especulan que se encuentran distanciados.

Al concluir el informe, Silvia Cornejo mencionó que la pareja viene pasando días difíciles, pero es porque el padre de Yaco falleció recientemente.

"No queríamos contar esto, pero nos parece atinado decirlo para que sepan que no se han distanciado, están súper unidos, pero están pasando por un momento delicado”, comentó la conductora.

Recientemente, Yaco Eskenazi publicó en su historia de Instagram una foto, donde aparece al lado de su padre cuando era niño y escribió la frase: “Papi y yo conexión infinita”.

Asimismo, Natalie Vértiz escribió en su cuenta de Instagram un mensaje sobre el Año Nuevo, el cual se publicó antes de conocer la muerte de su suegro.

“He estado horas pensando que escribir... He aprendido a que siempre debemos ser leales a nosotros mismos. He abrazado mis defectos y mis virtudes, he aceptado lo que no puedo cambiar, pero también he luchado por lo que quiero y por lo que me hace feliz. Esta vida está llena de desafíos, no todo es color de rosa, pero si depende de cada uno de nosotros saber cómo queremos vivirla”, escribió la modelo.

“Yo elijo ser feliz por mí y por los que me rodean, elijo siempre ser positiva y no rendirme cuando se trata de alcanzar mis sueños”, concluyó Natalie Vértiz.

