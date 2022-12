Wendy Ramos confesó que sufrió de ataques de ansiedad. | Fuente: Instagram

Wendy Ramos, recordada por su papel en la comedia "Pataclaun", habló sobre la pandemia y el confinamiento, lo cual la hizo recordar el tiempo en el que sufrió de ataques de pánico.

"Yo sufrí ataques de pánico hace como diez años. En aquella época estaba trabajando demasiado, había aceptado un trabajo extra que tuve que hacer de madrugada porque no me alcanzaba el tiempo y me vinieron por no dormir lo necesario", dijo en entrevista para Correo.

"Por eso ahora cuido muchísimo mis ocho horas de sueño. Nada es más importante que mi salud. No me ha vuelto a pasar", agregó.

En ese sentido, consideró que se debe hablar más sobre la importancia de la salud mental y de buscar ayuda profesional para superar este tipo de enfermedades.

"Como no se habla mucho de salud mental, la gente que sufre estos ataques de ansiedad se siente muy sola. Cuando me sucedió, me asusté mucho porque no sabía qué me estaba pasando, porque nadie habla de eso. Cuando lo empecé a contar me di cuenta que le pasa a un montón de gente. Busqué ayuda profesional y logré detenerlo. Si haces las cosas bien, pasará, no tengas miedo, no será para siempre", señaló.

En ese sentido, Wendy Ramos envió consejos a las personas que, por la cuarentena, están sufriendo de ansiedad o algún cuadro de estrés similar.

"Si alguien que está leyendo esto ahora, está pasando por un cuadro de ansiedad, les puedo decir algo: va a pasar. Parece que te vas a morir, que te vas a volver loco, que se acaba el mundo, que siempre será así, o peor, pero no. Si haces tus tratamientos como corresponde y buscas las maneras de sanar, va a pasar. Recuerda que es la mente que te juega malas pasadas. Todas las cosas que imaginas no van a pasar", recalcó.

"Respira, pon tu atención en otra cosa, lávate las manos con agua fría, que eso te trae aquí, al presente, bosteza para conectar lo que anda desconectado y, sobre todo, respeta tu sueño. Son truquitos que pueden ayudar", añadió la intéprete.

