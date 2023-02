Wendy Ramos y Carlos Carlín. | Fuente: Instagram

La actriz Wendy Ramos protagonizará, junto a Carlos Carlín, la mini serie "Raúl con Soledad". Ambos actores se conocieron muchos años atrás y la intérprete confiesa que en algún momento se enamoraron, aunque no en el mismo tiempo.

“Un rato él se enamoró de mí, otro rato yo me enamoré de él. Pero no al mismo tiempo”, señaló para Perú 21. “Menos mal no fuimos pareja, porque no sé si seríamos tan amigos como ahora”, agregó

No obstante, ambos cultivaron una gran amistad que perdura a pesar de los años. "Tengo toda una vida riéndome con él”, indicó Ramos.

Asimismo, la integrante de "Pataclaun" habló de su situación sentimental y recordó que estuvo casada dos veces.

"Mi primer matrimonio duró dos años y medio", contó Wendy Ramos.

"A Ramón, que fue mi segundo matrimonio, lo conocí, a los cinco días éramos enamorados, a los cinco meses nos casamos y estuvimos casados cinco años. Somos muy amigos. Luego tuve otra relación como de ocho años pero no terminó en matrimonio", reveló.

Wendy Ramos | Fuente: Instagram

¿QUÉ ES EL ÉXITO?

Para la actriz Wendy Ramos, el éxito depende de lo que cada persona quiera hacer. "La cosa es darte cuenta de cuándo te estás sosteniendo y cuándo te estás aferrando porque te da miedo hacer otras cosas, porque te da miedo crecer, porque no sabes cómo será sin eso", aseguró.

"De pronto, te está impidiendo avanzar hacia otros lugares. De pronto, tienes el matrimonio perfecto, pero no estás enamorado. Tienes que buscar lo que para ti es el éxito", agregó.

En ese sentido, la intérprete peruana manifestó que el éxito para ella "es estar tranquila".

"Tener solucionada tu parte económica, poder vivir de lo que amas, tener tiempo para descansar", recalcó.

"Yo elegí no trabajar tanto. Había un momento en que sentía que tenía que aprovechar todas las oportunidades y hacer todo. Pero no, no necesito tanto y necesito más mi tiempo", concluyó.

