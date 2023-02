Yola Polastry criticó a Nicola Porcella: 'De repente no le irriga bien el litio en la cabeza' | Fuente: Composición

Yola Polastry volvió a dar polémicas declaraciones y criticó a personajes de la televisión como Nicola Porcella y Angie Arizaga. La 'chica de la tele' lamentó el comportamiento del exchico reality y el consumo de alcohol pese a que toma medicación para borderline, la enfermedad que padece.

"Es lo que hemos visto nosotros recién, pero el trato ese no creo que sea solamente de ese día. Si tiene ese tipo de problemas pues no debería tomar, debería tener un doctor para que pueda darle la pastilla o el neurólogo, no sé, de repente no le irriga bien el litio en la cabeza", dijo en entrevista con "Magaly TV, la firme".

Además, Polastry también habló sobre Angie Arizaga y la comparó con la protagonista de la cinta "Cincuenta sombras de Grey". "No es un dios (Nicola) para que lo venere y para que lo que él diga. ¿Es Cincuenta sombras de Grey? ¿La sumisa? No pues, la sumisa chola, o sea a la peruana y lisuras", dijo.

CRITICÓ A VANIA BLUDAU

Tras la participación de Vania Bludau en "El valor de la verdad", Yola Polastry consideró que una mujer "con tanto recorrido público" no podrá conseguir un marido. Estas palabras causaron polémica en las redes sociales pues los tuiteros se voltearon contra la animadora por considerar su pensamiento muy anticuado.

"Qué pena ver con tanta frialdad a mujeres hablando de sus 'muchos amigos con derechos' con tanto desparpajo", escribió en su cuenta de Twitter, en lo que sería una referencia a las declaraciones de Bludau. Luego continuó con su controvertido consejo: "Chicas, si realmente quieren formar una familia en el futuro difícilmente un hombre serio y trabajador o dueño de mucho acepta una esposa con tanto recorrido público".

