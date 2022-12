Vania Bludau está comprometida con el abogado Frank Dello Russo | Fuente: Instagram

Vania Bludau se comprometió con el abogado Frank Dello Russo, en diciembre del 2018, y ambos decidieron que este año celebrarían su matrimonio, en la ciudad de Miami, donde residen desde el 2016.

La modelo, quien suele compartir sus actividades y aventuras a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 2.9 millones de seguidores, ha contado lo difícil de organizar la boda, que constará de tres días.

Una de las cosas que no le está saliendo bien a Vania Bludau es que no encuentra una iglesia a su gusto, que esté disponible en la fecha que tiene pensado contraer nupcias, por lo que el sueño de casarse por la iglesia parece complicarse.

"Les cuento que me fui a ver iglesias para el 'matri', que es lo más importante pero no tengo y no están disponibles las que me gustan. ¡Me quiero morir!", contó. "La otra opción es que también puedo hacer la ceremonia en el lugar de la recepción, no es la idea porque siempre he querido casarme en iglesia. Espero encuentre alguna que esté disponible", añadió.

Asimismo, la exchica reality pidió a sus fans de las redes sociales que la ayuden con recomendaciones para encontrar el diseñador de sus vestidos para casarse, pues el evento tendrá lugar durante tres días: el matrimonio civil, una cena con invitados muy cercanos y la boda oficial.

EL COSTO DE LA BODA

Vania Bludau reveló en agosto pasado que quiere que el evento sea significativo para lo cual no cree que sea necesario gastar miles de dólares.

"Soy de las personas muy simples, no me llena de felicidad el oro y el moro, prefiero algo bonito y significativo. Sé que es un gasto, pero tampoco voy a despilfarrar el dinero. Tengo como prioridad comprarme un departamento. El matrimonio se dará, pero no estoy desesperada por eso", comentó al diario "Trome". Además, señaló que no gastaría US$ 170.000 como tenía pensado Sheyla Rojas: "No, eso es mucho", subrayó.

