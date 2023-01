Tula Rodríguez y Javier Carmona se casaron por civil en el año 2012. | Fuente: Instagram

A fines del mes de agosto, la conductora de televisión Tula Rodríguez recordó a su esposo, el exgerente de televisión Javier Carmona a través de su cuenta en Instagram, debido a que se cumplía un año desde que este cayó en estado vegetativo.

“Hoy hace un año Dios nos mandó la prueba más fuerte para nuestra familia, familia que construimos con su bendición. Gracias Javier por todos estos años de amor”, escribió la exvedette junto a una fotografía de ambos juntos y agradeció a su pequeña hija, Valeria, por ser una “guerrera invencible” por su actitud frente a la delicada salud de su padre.

Tula Rodríguez: "Mi hermana hará su renovación de votos con su esposo 20 años después!! Yo recordando el día de mi matrimonio y reafirmo que me casé con el hombre de mi vida y los casi 12 años juntos son los mejores de mi vida". | Fuente: Instagram

A poco más de dos meses de este suceso, Rodríguez ha vuelto a recordar a su todavía esposo, esta vez debido a que su hermana Verónica renovará sus votos matrimoniales tras 20 años de estar casada con su pareja. La pequeña ceremonia, en la que participarán solo los familiares de ambos, se llevará a cabo en Iquitos.

“20 años después ella quiere reafirmar que es el hombre de su vida, con el que quiere compartir el resto de su vida. Es una historia hermosa como pocas y no saben lo feliz que está la familia”, contó Rodríguez a través de sus historias de Instagram.

La pareja oficializó su relación en el 2007. | Fuente: Instagram

Es así que la conductora aseguró que la emoción la llevó a decidir prestarle a su hermana la tiara que utilizó cuando se casó con el exgerente de televisión. Cuando desempolvó el mencionado accesorio, ocurrió una tierna anécdota que Rodríguez decidió compartir con todos sus seguidores.

Al enterarse de que su madre le daría su tiara a su tía Verónica, la pequeña Valentina le hizo un singular pedido a su padre, que hizo que esta se quiebre, debido a que fue una petición que “le estrujó el corazón”.

"Valentina me dijo ‘por favor, no hay que regalarle la tiara, hay que prestársela, porque yo quiero el matrimonio que tú has tenido y yo quiero usar esa tiara porque tu matrimonio es el más bonito del mundo’”, contó evidentemente emocionada.

Es por ello que Rodríguez quedó tocada casi al borde de las lágrimas, por lo que decidió utilizar las redes sociales para compartir el emotivo momento que vivió con su pequeña. “Como comprenderán es algo que me mueve tanto el corazón que quería contarle al mundo entero lo feliz que estamos como familia”, refirió.

Asimismo, Rodríguez aseguró que mira con ansias el viaje a Iquitos que realizará junto a su familia, debido a que se encuentra algo estresada en la capital.

“El amor hay que celebrarlo y festejarlo. Me es importante desconectarme porque estoy muy cargada. Me va a ayudar muchísimo a estar con mis papás, con mi hermana y con Valentina”, apuntó y aprovechó también para compartir una fotografía del día de su boda, en la que se puede observar el tocado en cuestión.

“(…) Recordando el día de mi matrimonio y reafirmo que me casé con el hombre de mi vida y los casi 12 años juntos son los mejores de mi vida”, escribió en la descripción de la imagen.

